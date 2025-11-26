我是廣告 請繼續往下閱讀

▲儘管無法示範全速跑動，一朗仍全程投入，從傳接球、打擊到守備、跑壘觀念，都以細緻動作指導。（圖／美聯社／達志影像）

▲自2020年起，一朗每年都前往日本各地高中指導，今年已是他第13校。（圖／取自X）

日美通算4367安的名人堂球星鈴木一朗（Ichiro Suzuki）24、25日連續兩天前往今年明治神宮大會冠軍校九州國際大附高中進行特別指導，向準備挑戰職棒的球員分享技術與理念。不過因為練習前意外拉傷左大腿後側，他在第一天的開場便主動向球員致歉，坦言「這是我的錯，我必須道歉」。鈴木一朗透露，三天前為了迎接和高中球員的訓練，他加強了跑動強度，結果不慎造成左腿後側肌肉不適，無法示範衝刺。「有很多同學在信裡說想親眼看我怎麼動、怎麼練，我真的必須道歉，因為這次做不到了。」他無奈表示，「大家的實力很高，我也看了好幾場你們的比賽，覺得必須做好準備，但就在三天前跑步時拉傷了。」儘管無法示範全速跑動，一朗仍全程投入，從傳接球、打擊到守備、跑壘觀念，都以細緻動作指導，甚至最終在第二天仍忍痛示範打擊，與球員一起揮汗訓練。在跑壘教學中，一朗再度展現其「日美通算708盜」的功力，將多年在大聯盟累積的經驗完整傳授。他指出：⚾外野判斷球時的站姿 要像盜壘準備動作，「一猶豫就會動不了，重心一定要低」。⚾一壘跑者的重心判斷：「上半身一浮起來，就回不去了。要『下、下、再下』，隨時準備前進或回壘。」⚾二壘跑者衝本壘 最重要是「絕不減速」，比最短路徑更重要。⚾三壘的第二領先（第二リード） 則是他在MLB的獨門技巧：「我後來變成MLB『第二領先最大』的選手，就是因為找到了適合自己的重心姿勢。」一朗也強調，跑壘的複雜性往往被忽略：「判斷永遠不會變簡單，經驗再多也是一樣。但找到屬於自己的姿勢，就能更快做決定。」自2020年起，一朗每年都前往日本各地高中指導，今年已是他第13校。他認為基層球員最需要的，不只是技巧，更是理解比賽的方法。雖然因傷無法全力示範，他仍盡全力完成兩天指導。球員則表示，能直接聽到一朗的跑壘哲學，是一生難得的經驗。