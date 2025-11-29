韓國娛樂圈年度盛事2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards），昨、今（29）兩日在香港啟德體育園區舉行！今晚GD、aespa等大咖藝人都將帶來表演，《NOWNEWS今日新聞》為您整理MAMA典禮收看懶人包，13組表演卡司名單、直播連結（YouTube、HBO MAX、MyVideo）線上看一次報您知。
2025年MAMA典禮紅毯表演？主持人是誰
每年MAMA典禮開始前，都會先進行紅毯活動，不過今年因為香港宏福苑大火死傷慘重，官方宣布紅毯活動取消，並且全程活動將以嚴肅、莊重氣氛進行。今晚金憓秀接棒朴寶劍扛下主持大責，為活動揭開序幕。
2025年MAMA典禮11月29日表演卡司
不同於第一天活動有15組表演嘉賓，第二日的MAMA典禮僅有13組表演卡司，TOMORROW X TOGETHER、aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、J01、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE。集合新生代團體以及韓流帝王，雖然組數較少，不過超強氣場完全擋不住。
2025年MAMA頒獎典禮哪裡看 直播連結在這
日期：11月28日（五）、11月29日（六）
地點：香港啟德體育園區
直播連結：MyVideo、HBO Max、Mnet K-POP YouTube、Mnet TV YouTube（部分地區需跨VPN）
2025MAMA典禮頒獎嘉賓 周潤發睽違10年出席
本屆MAMA典禮邀請周潤發、楊紫瓊等多位重量級演員擔任頒獎嘉賓，其中周潤發更是睽違10年再度踏上MAMA舞台，引發觀眾熱烈關注，許多粉絲也期待他能相隔10年跟GD合體，不過因為香港大火，周潤發、楊紫瓊取消出席。
其他頒獎嘉賓還包括李洙赫、安孝燮、朴炯植、申昇勳、辛叡恩、高允貞、魯尚炫、盧允瑞、辛炫知、Arden Cho、安恩真、李浚赫、任時完、李光洙、李到晛、李濬榮、張度硏、全余贇、曹世鎬、車珠英、崔大勲、李惠利、曺柔理、曹瀚結、朱智勛等眾多明星到場，為典禮增添星光。
2025年MAMA典禮入圍名單
最佳男團：SEVENTEEN、TOMORROW_X_TOGETHER、BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、RIIZE、StrayKids、ZEROBASEONE
最佳女團：aespa、BABYMONSTER、idle、IVE、LESSERAFIM、TWICE
最佳男歌手：MARK、BAEKHYUN、Jin、G-DRAGON、j-hope
最佳女歌手：YUQI、JENNIE、JISOO、TAEYEON、ROSÉ
最佳新人：AHOF、ALLDAYPROJECT、BabyDONTCry、CLOSEYOUREYES、CORTIS、Hearts2Hearts、IDID、izna、KickFlip、KiiiKiii
最佳歌唱組合：DAVICHI〈Stitching〉、HIGHLIGHT〈Endless Ending〉、MEOVV〈DROP TOP〉、TREASURE 〈YELLOW〉、ZEROBASEONE〈Doctor! Doctor!〉
最佳SOLO歌唱表演：DOYOUNG〈Memory〉、RoyKim〈If You Ask Me What Love Is〉、LEEMUJIN〈Coming Of Age Story〉、TAEYEON〈Letter To Myself〉、ROSÉ〈toxic till the end〉
最佳男SOLO：MARK〈1999〉、KEY〈HUNTER〉、G-DRAGON〈TOO BAD (feat. Anderson .Paak)〉、j-hope〈MONA LISA〉、KAI〈Wait On Me〉
最佳女SOLO：DAYOUNG〈body〉、MINNIE〈HER〉、JENNIE〈like JENNIE〉、JISOO〈earthquake〉、KARINA〈UP〉
最佳樂團：N.Flying〈Everlasting〉、CNBLUE〈A Sleepless Night〉、DAY6〈Maybe Tomorrow〉、QWER〈Dear〉、Xdinary Heroes〈Beautiful Life〉
最佳饒舌：HAON〈Skrr (Feat. GISELLE of aespa〉、Dynamicduo＆GUMMY〈Take Care〉 、BIGNaughty〈MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)〉、pH1〈Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)〉、TABLO＆RM〈Stop The Rain〉
最佳合作：MARK＆LEEYOUNGJI〈Fraktsiya〉、JENNIE＆Doechii〈ExtraL〉、G-DRAGON＆AndersonPaak〈TOO BAD〉、ROSÉ＆BrunoMars〈APT.〉、V＆ParkHyoShin〈Winter Ahead〉
最佳OST：ParkHyoShin〈HERO (From 烈火救援)〉、TOMORROW_X_TOGETHER〈When the Day Comes (機智住院醫生生活 OST)〉、BOYNEXTDOOR〈Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)〉、HUNTRIX〈Golden (獵魔女團 OST)〉、SajaBoys〈Soda Pop (獵魔女團 OST)〉
最佳MV：LEECHANHYUK〈Vivid LaLa Love〉、JENNIE〈ZEN〉、aespa〈Dirty Work〉、ALLDAYPROJECT〈FAMOUS〉、BLACKPINK〈JUMP〉
最佳編舞：JENNIE〈like JENNIE〉、aespa〈Whiplash〉、ALLDAYPROJECT〈WICKED〉、CORTIS〈GO!〉、G-DRAGON〈TOO BAD (feat. Anderson .Paak)〉
最佳男團舞蹈：SEVENTEEN〈THUNDER〉、BOYNEXTDOOR〈IF I SAY, I LOVE YOU〉、NCTDREAM〈When I'm With You〉、NCTWISH〈poppop〉、PLAVE〈Dash〉、RIIZE〈Fly Up〉
最佳女團舞蹈：ILLIT〈Cherish (My Love)〉、aespa〈Whiplash〉、BABYMONSTER〈DRIP〉、BLACKPINK〈JUMP〉、IVE〈REBEL HEART〉、LESSERAFIM〈HOT〉
