南韓年度最嗨的音樂盛典《2025 MAMA Awards》即將在11月28日、29日於香港啟德體育館登場，《NOWNEWS今日新聞》也替大家把重點一次打包好，MAMA收看時間、MAMA線上看連結（HBO MAX、MyVideo）、MAMA完整入圍名單到表演嘉賓、頒獎橋段通通整理到位，GD、SJ、朴寶劍、aespa等人都會出席，讓K-POP迷們不怕漏訊息。
🎬2025年《MAMA》頒獎時間地點、線上看連結：
日 期：2025年11月28日（星期五）18：30典禮（紅毯活動因宏福苑大火取消）
2025年11月29日（星期六）18：30典禮（紅毯活動因宏福苑大火取消）
地 點：香港啟德主場館
收 看：HBO MAX（台灣地區：連結）
MyVideo（台灣地區：連結）
Mnet Plus（YouTube：連結／部分地區需跨VPN）
Mnet K-Pop（YouTube：連結／部分地區需跨VPN）
Mnet TV（YouTube：連結／部分地區需跨VPN）
M2（YouTube：連結／部分地區需跨VPN）
KCON Official（YouTube：連結／部分地區需跨VPN）
典禮主持：朴寶劍（28日）、金憓秀（29日）
⭐️11月28日表演嘉賓：
TXT崔然竣
ALPHA DRIVE ONE
BABYMONSTER
BOYNEXTDOOR
BUMSUP
ENHYPEN
Hearts2Hearts
i-dle
IVE
MEOVV
MIRROR
NCT WISH
Super Junior
TREASURE
TWS
⭐️11月29日表演嘉賓：
TXT（TOMORROW X TOGETHER）
aespa
ALLDAY PROJECT
CORTIS
G-DRAGON
IDID
izna
JO1
KickFlip
KYOKA
RIIZE
Stray Kids
ZEROBASEONE
⭐️表演亮點一 MAMA限定舞台：MAMA x 《Kpop 獵魔女團》
主題概念：I'll be your idol（我會成為你的偶像）
合作成員：BOYNEXTDOOR桐儇
RIIZE元彬
TWS申惟
ZEROBASEONE朴乾旭+韓維辰
因香港宏福苑大火，陰間男團概念是否上台演出官方正在重新協議中
⭐️表演亮點二 MAMA限定舞台
主題概念：超級熱門金曲MIX舞台
表演嘉賓：SUPERJUNIOR
⭐️表演亮點三 MAMA限定舞台
主題概念：K-High
合作成員：朴寶劍
BOYNEXTDOOR宰鉉+雲鶴
CORTIS嚴成玹+朴宇宙
TREASURE崔玹碩+YOSHI+HARUTO
⭐️MAMA頒獎嘉賓 27位演員+綜藝咖、楊紫瓊、周潤發全來
高允貞、魯常泫、盧允瑞、朴炯植、申昇勳、辛叡恩、申賢智、趙雅頓、安恩真、安孝燮、李光洙、李到晛、李洙赫、李濬榮、李準赫、任時完、張度練、全余贇、曹世鎬、曺柔理、趙韓傑、朱智勛、車珠英、崔代勳、惠利、楊紫瓊（因宏福苑大火取消出席）、周潤發（因宏福苑大火取消出席）
⭐️2025 MAMA入圍名單：
🏆年度藝人（大賞）：待公布
🏆年度歌曲（大賞）：待公布
🏆年度專輯（大賞）：待公布
🏆年度粉絲選擇（大賞）：待公布
🏆最佳男藝人
MARK
BAEKHYUN
Jin
G-DRAGON
j-hope
🏆最佳女子藝人
宋雨琦
JENNIE
JISOO
太妍
ROSÉ
🏆最佳新人
AHOF
ALLDAY PROJECT
Baby DONT Cry
CLOSE YOUR EYES
CORTIS
Hearts2Hearts
IDID
izna
KickFlip
KiiiKiii
🏆最佳男團
SEVENTEEN
TOMORROW X TOGETHER
BOYNEXTDOOR
ENHYPEN
RIIZE
Stray Kids
ZEROBASEONE
🏆最佳女團
aespa
BABYMONSTER
i-dle
IVE
LE SSERAFIM
TWICE
🏆最佳聲樂演唱藝人
DOYOUNG《Memory》
Roy Kim《If You Ask Me What Love Is》
李茂珍《Coming Of Age Story》
太妍《Letter To Myself》
ROSÉ《toxic till the end》
🏆最佳說唱和嘻哈表演
HAON《Skrr（feat. 지젤 of aespa）》
Dynamicduo & GUMMY《Take Care》
BIG Naughty《MUSIC (Feat. 이찬혁)》
pH-1《Life Is A Movie (Feat. 정지소)》
TABLO & RM《Stop The Rain（TABLO X RM）》
🏆最佳聲樂演唱組合
DAVICHI《Stitching》
HIGHLIGHT《Endless Ending》
MEOVV《DROP TOP》
TREASURE《YELLOW》
ZEROBASEONE《Doctor! Doctor!》
🏆最佳合作
MARK《Fraktsiya（Feat. 이영지）》
JENNIE & Doechii《ExtraL》
G-DRAGON《TOO BAD（feat. Anderson .Paak）》
ROSÉ & Bruno Mars《APT.》
V & 朴孝信《Winter Ahead》
🏆最佳OST
朴孝信《HERO》
TOMORROW X TOGETHER《When the Day Comes》
BOYNEXTDOOR《Never Loved This Way Before》
HUNTR/X《Golden》
Saja Boys《Soda Pop》
🏆最佳MV
李燦赫《Vivid LaLa Love》
JENNIE《ZEN》
aespa《Dirty Work》
ALLDAY PROJECT《FAMOUS》
BLACKPINK《뛰어（JUMP）》
🏆最佳樂團
N.Flying《Everlasting》
CNBLUE《A Sleepless Night》
DAY6《Maybe Tomorrow》
QWER《Dear》
Xdinary Heroes《Beautiful Life》
🏆最佳舞蹈編排
JENNIE《like JENNIE》
aespa《Whiplash》
ALLDAY PROJECT《WICKED》
CORTIS《GO!》
G-DRAGON《TOO BAD（feat. Anderson .Paak）》
🏆最佳舞蹈表演（男）
MARK《1999》
KEY《HUNTER》
G-DRAGON《TOO BAD （eat. Anderson .Paak）》
j-hope《MONA LISA》
KAI《Wait On Me》
🏆最佳舞蹈表演（女）
DAYOUNG《body》
MINNIE《HER》
JENNIE《like JENNIE》
JISOO《earthquake》
KARINA《UP》
🏆最佳組合舞蹈表演（男）
SEVENTEEN《THUNDER》
BOYNEXTDOOR《IF I SAY, I LOVE YOU》
NCT DREAM《When I'm With You》
NCT WISH《poppop》
PLAVE《Dash》
RIIZE《Fly Up》
TWS《Countdown!》
🏆最佳組合舞蹈表演（女）
ILLIT《Cherish（My Love）》
aespa《Whiplash》
BABYMONSTER《DRIP》
BLACKPINK《뛰어（JUMP）》
IVE《REBEL HEART》
LE SSERAFIM《HOT》
🏆粉絲票選人氣（男）：
🏆粉絲票選人氣（女）：
📌資料來源：Mnet臉書
