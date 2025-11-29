我是廣告 請繼續往下閱讀

▲w-inds.由千葉涼平（左）、緒方龍一（右）、橘慶太（中）三人組成，不過緒方龍一因為身心狀況退團了。（圖／@w_indsofficial IG）

▲w-inds.組成超過20年，其實成員們多次有著要解散團體的想法。（圖／@w_indsofficial IG）

即將迎來出道第25年的日本偶像男團w-inds.將於今（29）日來到台灣，履行他們每年都要來台開唱的約定，迎來出道第25年的他們，在平均十五歲的年齡就出道，從街頭表演走上國際舞台，是陪伴許多6、7、8年級生一起長大的重要存在。《NOWNEWS今日新聞》帶您在演唱會前快速認識這組長壽偶像團體，他們在出道夜當天讓8000人擠爆澀谷，自爆若是團體解散要一起去賣珍奶。w-inds.由兩名來自北海道的風：千葉涼平、緒方龍一；一名來自福岡的風：橘慶太，一共三人組成，象徵日本北方的風和南方的風合體，以日本為起點，將屬於他們的風潮吹向世界。在出道前，w-inds.就時常在澀谷街頭進行路演，雖然最剛開始沒人願意欣賞，不過在他們堅持的表演下，他們的街頭表演總能夠吸引大批粉絲。因為他們是在澀谷街頭表演起家，因此選擇在澀谷109百貨舉辦出道活動，2001年3月14日，他們推出第一張單曲《Forever Memories》，當天吸引了8000名粉絲擠爆現場，差點癱瘓當地交通。同年度平安夜，w-inds.也舉辦聖誕特別活動，和一萬名歌迷在代代木公園一起度過，當年度還獲得了日本唱片大賞的最優秀新人賞，這一組平均年齡只有15歲的男孩就這樣開始了演藝圈闖蕩之路。有趣的是，當時經紀公司選擇千葉涼平、緒方龍一、橘慶太組成團體，一小部分原因是三人身高相符，沒想到橘慶太卻不斷長高到了183公分，其他成員僅不到165公分，一人獨自鶴立雞群也掀起了許多話題。w-inds.在演藝圈中攜手走過近20個年頭的日子，2020年中緒方龍一宣布退團，因為長期壓力太大導致心理狀況出問題，經過檢查後罹患了身心症，和公司、醫生仔細討論後，決定離開團體專心治病，因此現在的w-inds.由千葉涼平、橘慶太活動中。團體出道這麼多年來，w-inds.成員比任何人都知道演藝圈這條路並不好走，甚至曾多次有過「團體解散」的念頭，不過日子撐著撐著還是走過了辛苦的日子，他們也坦言，其實解散了成員也不會各奔東西，非常喜歡台灣珍珠奶茶的他們曾開玩笑表示，如果解散了要一起賣珍奶，開啟屬於w-inds.的新品牌。出道將迎來25年的w-inds.將於今（29）日晚間來到珍奶大國台灣，並在台北國際會議中心開唱，連續三年來台灣的他們，完全沒有忘記和粉絲一期一會的約定，透過他們的舞台魅力和台灣的粉絲們一起迎接出道25年的珍貴瞬間！