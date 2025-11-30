美國權威媒體《The Ringer》前日公布最新一期的百大球員排名，前5名都不是美國籍球員，榜首為3屆年度MVP、丹佛金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic），雷霆一哥SGA（Shai Gilgeous-Alexander）、公鹿「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）則分居2、3名，洛杉磯湖人當家球星、曾霸榜多年的詹姆斯（LeBron James）排名一口氣滑落7名，至生涯最低的第18名，勇士柯瑞（Stephen Curry）則排在第7。
《The Ringer》更新最新百大球員榜 前5都非美國籍
《The Ringer》為資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）2016年創立的新媒體公司，專注於NBA與NFL兩項職業體育賽事。除了深度剖析合約、交易等深度文章外，更專注於影音發展，近年來NBA節目《The Ringer NBA Show》、Podcast多檔節目受到全美熱烈歡迎，《The Ringer》更在2020年被Spotify以超過1 億美元價格收購，主要看中其龐大的播客資源。
《The Ringer》每年都會不定時更新百大球員排名，久而久之也成為球迷關注的焦點，最新一期榜單中，約基奇依舊獨占鰲頭、其後是SGA、字母哥、唐西奇（Luka Doncic）與馬刺怪物文班亞馬（Victor Wembanyama），5人都非美國籍，其中4位來自歐洲。
美國球員最高是愛德華茲 柯瑞排第7
美國籍球員中排名最高的是灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards），他排名相較上次滑落1位，目前暫居第6，NBA史上最強射手柯瑞則暫居第7，而後是米契爾（Donovan Mitchell）、布朗森（Jalen Brunson）與康寧漢（Cade Cunningham），有趣的是，6到10名全數都是美國人。
這份榜單中，排名上升最多的是今年打出生涯年的活塞中鋒杜倫（Jalen Duren），他從83名上升至43名，公牛當家控球吉迪（Josh Giddey）上升27名居次，至於上升幅度第3的，則是湖人後衛里夫斯（Austin Reaves），他從上次57名，一口氣提升到32名，進步25名之多。
強森轉戰金塊排名直直落 12球員首度進榜
此榜單中下滑最多的球員，是今年轉隊至金塊的射手強森（Cam Johnson），他上季靠著在籃網打出一哥身價，排名高居62名，今年則一口氣滑落至94位，此外，今年有12位球員是首度或再度進入榜單中。
從《The Ringer》百大球員排名中也能看出NBA時代的更替，過往的超級巨星詹姆斯、杜蘭特、柯瑞等人，都排在5名之外，詹姆斯更掉到生涯最低的第18名，戴維斯（Anthony Davis）、雷納德（Kawhi Leonard）也僅驚險守住前20名。
《The Ringer》百大球員排名：
1. Nikola Jokic（丹佛金塊－）
2. Shai Gilgeous-Alexander（奧克拉荷馬雷霆－）
3. Giannis Antetokounmpo（密爾瓦基公鹿－）
4. Luka Doncic（洛杉磯湖人－）
5. Victor Wembanyama（聖安東尼奧馬刺 ↑1）
6. Anthony Edwards（明尼蘇達灰狼 ↓1）
7. Stephen Curry（金洲勇士 －）
8. Donovan Mitchell （克里夫蘭騎士 －）
9. Jalen Brunson（紐約尼克 －）
10. Cade Cunningham （底特律活塞 ↑3）
11. Kevin Durant（休士頓火箭 ↓1）
12. Devin Booker（鳳凰城太陽 ↑6）
13. Jaylen Brown（波士頓賽爾提克 ↑7）
14. Alperen Sengun（休士頓火箭 ↑8）
15. Tyrese Maxey（費城七六人 ↑18）
16. Evan Mobley （克里夫蘭騎士 －）
17. Jalen Williams（奧克拉荷馬雷霆 ↓2）
18. LeBron James （洛杉磯湖人 ↓7）
19. Anthony Davis （達拉斯獨行俠 ↓7）
20. Kawhi Leonard（洛杉磯快艇 ↓6）
21. Karl-Anthony Towns（紐約尼克 ↓6）
22. James Harden（洛杉磯快艇 ↑2）
23. Jalen Johnson（亞特蘭大老鷹 ↑16）
24. Jimmy Butler（金洲勇士 ↑1）
25. Pascal Siakam（印第安那溜馬 ↓4）
26. Lauri Markkanen（猶他爵士 ↑17）
27. Chet Holmgren（奧克拉荷馬雷霆 ↓4）
28. Paolo Banchero（奧蘭多魔術 ↓9）
29. Jamal Murray（丹佛金塊 ↑1）
30. Bam Adebayo （邁阿密熱火 ↓4）
31. Scottie Barnes（多倫多暴龍 ↑11）
32. Austin Reaves （洛杉磯湖人 ↑25）
33. Julius Randle（明尼蘇達灰狼 ↑15）
34. Amen Thompson （休士頓火箭 ↑1）
35. Aaron Gordon（丹佛金塊 ↑6）
36. De'Aaron Fox（聖安東尼奧馬刺 ↓8）
37. Franz Wagner （奧蘭多魔術 ↑1）
38. Domantas Sabonis（沙加緬度國王 ↓6）
39. Trae Young（亞特蘭大老鷹 ↓8）
40. Deni Avdija （波特蘭拓荒者 ↑13）
41. Jaren Jackson Jr.（曼菲斯灰熊 ↓14）
42. OG Anunoby（紐約尼克 ↓2）
43. Jalen Duren（底特律活塞 ↑40）
44. Darius Garland（克里夫蘭騎士 ↓15）
45. Derrick White（波士頓賽爾提克 ↓9）
46. Normon Powell（邁阿密熱火 ↑20）
47. Ivica Zubac（洛杉磯快艇 ↓10）
48. Josh Giddey（芝加哥公牛 ↑27）
49. LaMelo Ball（夏洛特黃蜂 ↓3）
50. Jaden McDaniels（明尼蘇達灰狼 ↑6）
51. Jrue Holiday（波特蘭拓荒者 ↑19）
52. Rudy Gobert（明尼蘇達灰狼 ↓5）
53. Desmond Bane（奧蘭多魔術 ↓9）
54. Tyler Herro（邁阿密熱火 ↓2）
55. Brandon Ingram（多倫多暴龍 ↑4）
56. Mikal Bridges （紐約尼克 ↓1）
57. Draymond Green（金洲勇士 ↓6）
58. Trey Murphy III（紐澳良鵜鶘 ↓3）
59. Jarrett Allen（克里夫蘭騎士 ↓9）
60. Ja Morant（曼菲斯灰熊 ↓26）
61. Zion Williamson（紐澳良鵜鶘 ↓16）
62. Isaiah Hartenstein（奧克拉荷馬雷霆 ↑3）
63. Alex Caruso（奧克拉荷馬雷霆 ↓7）
64. Zach LaVine（沙加緬度國王 ↑8）
65. Jalen Suggs（奧蘭多魔術 ↓5）
66. Stephon Castle（聖安東尼奧馬刺 New）
67. Cooper Flagg（達拉斯獨行俠 ↓6）
68. Myles Turner（密爾瓦基公鹿 ↓5）
69. Andrew Nembhard（印第安那溜馬 ↓5）
70. Ausar Thompson（底特律活塞 ↑21）
71. Joel Embiid（費城七六人 New）
72. Michael Porter Jr.（布魯克林籃網 ↑5）
73. Dyson Daniels（亞特蘭大老鷹 ↓24）
74. Coby White（芝加哥公牛 ↓5）
75. Tari Eason（休士頓火箭 ↑5）
76. Naz Reid（明尼蘇達灰狼 ↓2）
77. DeMar DeRozan（沙加緬度國王 ↓4）
78. Dillon Brooks（鳳凰城太陽 ↑10）
79. Payton Pritchard（波士頓賽爾提克 ↓3）
80. RJ Barrett（多倫多暴龍 ↑12）
81. Lu Dort（奧克拉荷馬雷霆 ↓13）
82. Ryan Rollins（密爾瓦基公鹿 New）
83. Ajay Mitchell（奧克拉荷馬雷霆 New）
84. Jaime Jaquez Jr.（邁阿密熱火 New）
85. Kristaps Porzingis（亞特蘭大老鷹 ↓18）
86. Alex Sarr（華盛頓巫師 New）
87. Onyeka Okongwu（亞特蘭大老鷹 New）
88. De'Andre Hunter（亞特蘭大老鷹 ↓6）
89. Kon Knueppel（夏洛特黃蜂 New）
90. Toumani Camara（波特蘭拓荒者 ↓6）
91. Christian Braun（丹佛金塊 ↓12）
92. Josh Hart（紐約尼克 ↓14）
93. Andrew Wiggins（邁阿密熱火 New）
94. Cam Johnson（丹佛金塊 ↓32）
95. Cason Wallace（奧克拉荷馬雷霆 ↓1）
96. Devin Vassell（聖安東尼奧馬刺 ↓10）
97. Herb Jones（紐澳良鵜鶘 ↓7）
98. Immanuel Quickley（多倫多暴龍 New）
99. Nikola Vucevic（芝加哥公牛 New）
100.Mitchell Robinson（紐約尼克 ↓19）
我是廣告 請繼續往下閱讀
《The Ringer》為資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）2016年創立的新媒體公司，專注於NBA與NFL兩項職業體育賽事。除了深度剖析合約、交易等深度文章外，更專注於影音發展，近年來NBA節目《The Ringer NBA Show》、Podcast多檔節目受到全美熱烈歡迎，《The Ringer》更在2020年被Spotify以超過1 億美元價格收購，主要看中其龐大的播客資源。
《The Ringer》每年都會不定時更新百大球員排名，久而久之也成為球迷關注的焦點，最新一期榜單中，約基奇依舊獨占鰲頭、其後是SGA、字母哥、唐西奇（Luka Doncic）與馬刺怪物文班亞馬（Victor Wembanyama），5人都非美國籍，其中4位來自歐洲。
美國球員最高是愛德華茲 柯瑞排第7
美國籍球員中排名最高的是灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards），他排名相較上次滑落1位，目前暫居第6，NBA史上最強射手柯瑞則暫居第7，而後是米契爾（Donovan Mitchell）、布朗森（Jalen Brunson）與康寧漢（Cade Cunningham），有趣的是，6到10名全數都是美國人。
這份榜單中，排名上升最多的是今年打出生涯年的活塞中鋒杜倫（Jalen Duren），他從83名上升至43名，公牛當家控球吉迪（Josh Giddey）上升27名居次，至於上升幅度第3的，則是湖人後衛里夫斯（Austin Reaves），他從上次57名，一口氣提升到32名，進步25名之多。
強森轉戰金塊排名直直落 12球員首度進榜
此榜單中下滑最多的球員，是今年轉隊至金塊的射手強森（Cam Johnson），他上季靠著在籃網打出一哥身價，排名高居62名，今年則一口氣滑落至94位，此外，今年有12位球員是首度或再度進入榜單中。
從《The Ringer》百大球員排名中也能看出NBA時代的更替，過往的超級巨星詹姆斯、杜蘭特、柯瑞等人，都排在5名之外，詹姆斯更掉到生涯最低的第18名，戴維斯（Anthony Davis）、雷納德（Kawhi Leonard）也僅驚險守住前20名。
1. Nikola Jokic（丹佛金塊－）
2. Shai Gilgeous-Alexander（奧克拉荷馬雷霆－）
3. Giannis Antetokounmpo（密爾瓦基公鹿－）
4. Luka Doncic（洛杉磯湖人－）
5. Victor Wembanyama（聖安東尼奧馬刺 ↑1）
6. Anthony Edwards（明尼蘇達灰狼 ↓1）
7. Stephen Curry（金洲勇士 －）
8. Donovan Mitchell （克里夫蘭騎士 －）
9. Jalen Brunson（紐約尼克 －）
10. Cade Cunningham （底特律活塞 ↑3）
11. Kevin Durant（休士頓火箭 ↓1）
12. Devin Booker（鳳凰城太陽 ↑6）
13. Jaylen Brown（波士頓賽爾提克 ↑7）
14. Alperen Sengun（休士頓火箭 ↑8）
15. Tyrese Maxey（費城七六人 ↑18）
16. Evan Mobley （克里夫蘭騎士 －）
17. Jalen Williams（奧克拉荷馬雷霆 ↓2）
18. LeBron James （洛杉磯湖人 ↓7）
19. Anthony Davis （達拉斯獨行俠 ↓7）
20. Kawhi Leonard（洛杉磯快艇 ↓6）
21. Karl-Anthony Towns（紐約尼克 ↓6）
22. James Harden（洛杉磯快艇 ↑2）
23. Jalen Johnson（亞特蘭大老鷹 ↑16）
24. Jimmy Butler（金洲勇士 ↑1）
25. Pascal Siakam（印第安那溜馬 ↓4）
26. Lauri Markkanen（猶他爵士 ↑17）
27. Chet Holmgren（奧克拉荷馬雷霆 ↓4）
28. Paolo Banchero（奧蘭多魔術 ↓9）
29. Jamal Murray（丹佛金塊 ↑1）
30. Bam Adebayo （邁阿密熱火 ↓4）
31. Scottie Barnes（多倫多暴龍 ↑11）
32. Austin Reaves （洛杉磯湖人 ↑25）
33. Julius Randle（明尼蘇達灰狼 ↑15）
34. Amen Thompson （休士頓火箭 ↑1）
35. Aaron Gordon（丹佛金塊 ↑6）
36. De'Aaron Fox（聖安東尼奧馬刺 ↓8）
37. Franz Wagner （奧蘭多魔術 ↑1）
38. Domantas Sabonis（沙加緬度國王 ↓6）
39. Trae Young（亞特蘭大老鷹 ↓8）
40. Deni Avdija （波特蘭拓荒者 ↑13）
41. Jaren Jackson Jr.（曼菲斯灰熊 ↓14）
42. OG Anunoby（紐約尼克 ↓2）
43. Jalen Duren（底特律活塞 ↑40）
44. Darius Garland（克里夫蘭騎士 ↓15）
45. Derrick White（波士頓賽爾提克 ↓9）
46. Normon Powell（邁阿密熱火 ↑20）
47. Ivica Zubac（洛杉磯快艇 ↓10）
48. Josh Giddey（芝加哥公牛 ↑27）
49. LaMelo Ball（夏洛特黃蜂 ↓3）
50. Jaden McDaniels（明尼蘇達灰狼 ↑6）
51. Jrue Holiday（波特蘭拓荒者 ↑19）
52. Rudy Gobert（明尼蘇達灰狼 ↓5）
53. Desmond Bane（奧蘭多魔術 ↓9）
54. Tyler Herro（邁阿密熱火 ↓2）
55. Brandon Ingram（多倫多暴龍 ↑4）
56. Mikal Bridges （紐約尼克 ↓1）
57. Draymond Green（金洲勇士 ↓6）
58. Trey Murphy III（紐澳良鵜鶘 ↓3）
59. Jarrett Allen（克里夫蘭騎士 ↓9）
60. Ja Morant（曼菲斯灰熊 ↓26）
61. Zion Williamson（紐澳良鵜鶘 ↓16）
62. Isaiah Hartenstein（奧克拉荷馬雷霆 ↑3）
63. Alex Caruso（奧克拉荷馬雷霆 ↓7）
64. Zach LaVine（沙加緬度國王 ↑8）
65. Jalen Suggs（奧蘭多魔術 ↓5）
66. Stephon Castle（聖安東尼奧馬刺 New）
67. Cooper Flagg（達拉斯獨行俠 ↓6）
68. Myles Turner（密爾瓦基公鹿 ↓5）
69. Andrew Nembhard（印第安那溜馬 ↓5）
70. Ausar Thompson（底特律活塞 ↑21）
71. Joel Embiid（費城七六人 New）
72. Michael Porter Jr.（布魯克林籃網 ↑5）
73. Dyson Daniels（亞特蘭大老鷹 ↓24）
74. Coby White（芝加哥公牛 ↓5）
75. Tari Eason（休士頓火箭 ↑5）
76. Naz Reid（明尼蘇達灰狼 ↓2）
77. DeMar DeRozan（沙加緬度國王 ↓4）
78. Dillon Brooks（鳳凰城太陽 ↑10）
79. Payton Pritchard（波士頓賽爾提克 ↓3）
80. RJ Barrett（多倫多暴龍 ↑12）
81. Lu Dort（奧克拉荷馬雷霆 ↓13）
82. Ryan Rollins（密爾瓦基公鹿 New）
83. Ajay Mitchell（奧克拉荷馬雷霆 New）
84. Jaime Jaquez Jr.（邁阿密熱火 New）
85. Kristaps Porzingis（亞特蘭大老鷹 ↓18）
86. Alex Sarr（華盛頓巫師 New）
87. Onyeka Okongwu（亞特蘭大老鷹 New）
88. De'Andre Hunter（亞特蘭大老鷹 ↓6）
89. Kon Knueppel（夏洛特黃蜂 New）
90. Toumani Camara（波特蘭拓荒者 ↓6）
91. Christian Braun（丹佛金塊 ↓12）
92. Josh Hart（紐約尼克 ↓14）
93. Andrew Wiggins（邁阿密熱火 New）
94. Cam Johnson（丹佛金塊 ↓32）
95. Cason Wallace（奧克拉荷馬雷霆 ↓1）
96. Devin Vassell（聖安東尼奧馬刺 ↓10）
97. Herb Jones（紐澳良鵜鶘 ↓7）
98. Immanuel Quickley（多倫多暴龍 New）
99. Nikola Vucevic（芝加哥公牛 New）
100.Mitchell Robinson（紐約尼克 ↓19）