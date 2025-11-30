我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丹佛金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）領先歐洲球星，霸榜百大球員前5名。（圖／美聯社／達志影像）

美國權威媒體《The Ringer》前日公布最新一期的百大球員排名，前5名都不是美國籍球員，榜首為3屆年度MVP、丹佛金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic），雷霆一哥SGA（Shai Gilgeous-Alexander）、公鹿「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）則分居2、3名，洛杉磯湖人當家球星、曾霸榜多年的詹姆斯（LeBron James）排名一口氣滑落7名，至生涯最低的第18名，勇士柯瑞（Stephen Curry）則排在第7。《The Ringer》為資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）2016年創立的新媒體公司，專注於NBA與NFL兩項職業體育賽事。除了深度剖析合約、交易等深度文章外，更專注於影音發展，近年來NBA節目《The Ringer NBA Show》、Podcast多檔節目受到全美熱烈歡迎，《The Ringer》更在2020年被 Spotify 以超過1 億美元價格收購， 主要看中其龐大的播客資源。《The Ringer》每年都會不定時更新百大球員排名，久而久之也成為球迷關注的焦點，最新一期榜單中，約基奇依舊獨占鰲頭、其後是SGA、字母哥、唐西奇（Luka Doncic）與馬刺怪物文班亞馬（Victor Wembanyama），5人都非美國籍，其中4位來自歐洲。美國籍球員中排名最高的是灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards），他排名相較上次滑落1位，目前暫居第6，NBA史上最強射手柯瑞則暫居第7，而後是米契爾（Donovan Mitchell）、布朗森（Jalen Brunson）與康寧漢（Cade Cunningham），有趣的是，6到10名全數都是美國人。這份榜單中，排名上升最多的是今年打出生涯年的活塞中鋒杜倫（Jalen Duren），他從83名上升至43名，公牛當家控球吉迪（Josh Giddey）上升27名居次，至於上升幅度第3的，則是湖人後衛里夫斯（Austin Reaves），他從上次57名，一口氣提升到32名，進步25名之多。此榜單中下滑最多的球員，是今年轉隊至金塊的射手強森（Cam Johnson），他上季靠著在籃網打出一哥身價，排名高居62名，今年則一口氣滑落至94位，此外，今年有12位球員是首度或再度進入榜單中。從《The Ringer》百大球員排名中也能看出NBA時代的更替，過往的超級巨星詹姆斯、杜蘭特、柯瑞等人，都排在5名之外，詹姆斯更掉到生涯最低的第18名，戴維斯（Anthony Davis）、雷納德（Kawhi Leonard）也僅驚險守住前20名。1. Nikola Jokic（丹佛金塊－）2. Shai Gilgeous-Alexander（奧克拉荷馬雷霆－）3. Giannis Antetokounmpo（密爾瓦基公鹿－）4. Luka Doncic（洛杉磯湖人－）5. Victor Wembanyama（聖安東尼奧馬刺 ↑1）6. Anthony Edwards（明尼蘇達灰狼 ↓1）7. Stephen Curry（金洲勇士 －）8. Donovan Mitchell （克里夫蘭騎士 －）9. Jalen Brunson（紐約尼克 －）10. Cade Cunningham （底特律活塞 ↑3）11. Kevin Durant（休士頓火箭 ↓1）12. Devin Booker（鳳凰城太陽 ↑6）13. Jaylen Brown（波士頓賽爾提克 ↑7）14. Alperen Sengun（休士頓火箭 ↑8）15. Tyrese Maxey（費城七六人 ↑18）16. Evan Mobley （克里夫蘭騎士 －）17. Jalen Williams（奧克拉荷馬雷霆 ↓2）18. LeBron James （洛杉磯湖人 ↓7）19. Anthony Davis （達拉斯獨行俠 ↓7）20. Kawhi Leonard（洛杉磯快艇 ↓6）21. Karl-Anthony Towns（紐約尼克 ↓6）22. James Harden（洛杉磯快艇 ↑2）23. Jalen Johnson（亞特蘭大老鷹 ↑16）24. Jimmy Butler（金洲勇士 ↑1）25. Pascal Siakam（印第安那溜馬 ↓4）26. Lauri Markkanen（猶他爵士 ↑17）27. Chet Holmgren（奧克拉荷馬雷霆 ↓4）28. Paolo Banchero（奧蘭多魔術 ↓9）29. Jamal Murray（丹佛金塊 ↑1）30. Bam Adebayo （邁阿密熱火 ↓4）31. Scottie Barnes（多倫多暴龍 ↑11）32. Austin Reaves （洛杉磯湖人 ↑25）33. Julius Randle（明尼蘇達灰狼 ↑15）34. Amen Thompson （休士頓火箭 ↑1）35. Aaron Gordon（丹佛金塊 ↑6）36. De'Aaron Fox（聖安東尼奧馬刺 ↓8）37. Franz Wagner （奧蘭多魔術 ↑1）38. Domantas Sabonis（沙加緬度國王 ↓6）39. Trae Young（亞特蘭大老鷹 ↓8）40. Deni Avdija （波特蘭拓荒者 ↑13）41. Jaren Jackson Jr.（曼菲斯灰熊 ↓14）42. OG Anunoby（紐約尼克 ↓2）43. Jalen Duren（底特律活塞 ↑40）44. Darius Garland（克里夫蘭騎士 ↓15）45. Derrick White（波士頓賽爾提克 ↓9）46. Normon Powell（邁阿密熱火 ↑20）47. Ivica Zubac（洛杉磯快艇 ↓10）48. Josh Giddey（芝加哥公牛 ↑27）49. LaMelo Ball（夏洛特黃蜂 ↓3）50. Jaden McDaniels（明尼蘇達灰狼 ↑6）51. Jrue Holiday（波特蘭拓荒者 ↑19）52. Rudy Gobert（明尼蘇達灰狼 ↓5）53. Desmond Bane（奧蘭多魔術 ↓9）54. Tyler Herro（邁阿密熱火 ↓2）55. Brandon Ingram（多倫多暴龍 ↑4）56. Mikal Bridges （紐約尼克 ↓1）57. Draymond Green（金洲勇士 ↓6）58. Trey Murphy III（紐澳良鵜鶘 ↓3）59. Jarrett Allen（克里夫蘭騎士 ↓9）60. Ja Morant（曼菲斯灰熊 ↓26）61. Zion Williamson（紐澳良鵜鶘 ↓16）62. Isaiah Hartenstein（奧克拉荷馬雷霆 ↑3）63. Alex Caruso（奧克拉荷馬雷霆 ↓7）64. Zach LaVine（沙加緬度國王 ↑8）65. Jalen Suggs（奧蘭多魔術 ↓5）66. Stephon Castle（聖安東尼奧馬刺 New）67. Cooper Flagg（達拉斯獨行俠 ↓6）68. Myles Turner（密爾瓦基公鹿 ↓5）69. Andrew Nembhard（印第安那溜馬 ↓5）70. Ausar Thompson（底特律活塞 ↑21）71. Joel Embiid（費城七六人 New）72. Michael Porter Jr.（布魯克林籃網 ↑5）73. Dyson Daniels（亞特蘭大老鷹 ↓24）74. Coby White（芝加哥公牛 ↓5）75. Tari Eason（休士頓火箭 ↑5）76. Naz Reid（明尼蘇達灰狼 ↓2）77. DeMar DeRozan（沙加緬度國王 ↓4）78. Dillon Brooks（鳳凰城太陽 ↑10）79. Payton Pritchard（波士頓賽爾提克 ↓3）80. RJ Barrett（多倫多暴龍 ↑12）81. Lu Dort（奧克拉荷馬雷霆 ↓13）82. Ryan Rollins（密爾瓦基公鹿 New）83. Ajay Mitchell（奧克拉荷馬雷霆 New）84. Jaime Jaquez Jr.（邁阿密熱火 New）85. Kristaps Porzingis（亞特蘭大老鷹 ↓18）86. Alex Sarr（華盛頓巫師 New）87. Onyeka Okongwu（亞特蘭大老鷹 New）88. De'Andre Hunter（亞特蘭大老鷹 ↓6）89. Kon Knueppel（夏洛特黃蜂 New）90. Toumani Camara（波特蘭拓荒者 ↓6）91. Christian Braun（丹佛金塊 ↓12）92. Josh Hart（紐約尼克 ↓14）93. Andrew Wiggins（邁阿密熱火 New）94. Cam Johnson（丹佛金塊 ↓32）95. Cason Wallace（奧克拉荷馬雷霆 ↓1）96. Devin Vassell（聖安東尼奧馬刺 ↓10）97. Herb Jones（紐澳良鵜鶘 ↓7）98. Immanuel Quickley（多倫多暴龍 New）99. Nikola Vucevic（芝加哥公牛 New）100.Mitchell Robinson（紐約尼克 ↓19）