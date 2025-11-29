我是廣告 請繼續往下閱讀

2025-26賽季NBA季中錦標賽「NBA盃」小組賽，密爾瓦基公鹿今（29）日在客場以109：118不敵紐約尼克，戰績降至8勝12敗，吞下11年來首次7連敗。此次失利也宣告衛冕冠軍公鹿在本屆NBA盃提前遭到淘汰。兩屆MVP「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）在賽後的媒體訪問中，對球隊表現直言不諱地批評，並對隊友提出警告：「這不是一個人的秀，我們必須一起努力。」公鹿這波連敗始於11月18日對陣騎士的比賽，字母哥就是在該場比賽受傷。在他缺席期間，球隊就再也沒贏過球。面對7連敗的慘狀，字母哥在今日賽後直言不諱地指出球隊的根本問題在於心態和個人主義：「當我和波特（Kevin Porter Jr.）因傷缺陣時，隊友難免會覺得自己必須承擔更多責任，可能是得分、可能是組織，他們認為這是自己獲得更多出手機會的機會，但這不是贏球的方式，也不是建立球隊文化的方式。」他強調，隊友必須專注於完成自己份內的工作：「歸根結底，你必須上場做好你的工作，做好你拿錢該做的事，像是防守、搶籃板，那些小細節。如果你只關心自己的得分，在進攻端發揮不出來，現在你就會覺得自己一無是處。」字母哥要求隊友必須找回正確的競爭心態，摒棄不應該有的個人主義：「我們不能因為1、2個投丟的球就沮喪，那只佔了比賽的4秒鐘，卻影響了接下來的47分56秒。我們必須找回那種競爭心態，這不是一個人的秀，我們必須一起努力。」字母哥認為對一個團隊而言最重要的是，沒人應該懷有「只在乎自己表現」的心態， 應該把全身心都灌注在「贏球」這個目標上。字母哥在今日的復出戰中已經盡了全力，他在28分鐘內砍下30 分、15籃板、8助攻，替補的庫茲馬（Kyle Kuzma）也砍下20分，即使如此仍不足以贏球。這次輸球不僅讓公鹿隊無緣NBA盃八強，也讓字母哥對球隊表現極為不滿：「我們已經7連敗了，我都不記得我上次7連敗是什麼時候了。」公鹿上一次遭遇7連敗，還要追溯到2014年3月，而這正是字母哥的新秀賽季。如此長時間以來未曾如此糟糕的狀況，無疑將再次引發外界對字母哥未來去留的疑問。如果公鹿無法及時扭轉頹勢，字母哥在本賽季後選擇離開密爾瓦基的決定權將再度被熱烈討論。