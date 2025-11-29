我是廣告 請繼續往下閱讀

東區種子排名為：魔術第1、暴龍第2、尼克第3、熱火第4。東區八強對陣將是魔術對熱火，暴龍對尼克，兩場比賽將於台灣時間12月10日開打。

雷霆第1、湖人第2、馬刺第3、太陽第4。西區八強對陣將是雷霆對太陽、湖人對馬刺，12月11日展開激烈對決。

▲NBA盃東區四強內戰將於12月10日開打，西區則是12月11日開打。（圖／取自NBA官方X）

NBA美國職籃（National Basketball Association）季中錦標賽「NBA盃」小組賽今（29）日落幕，八強名單正式出爐，東西區頂尖球隊將展開激烈的獎金爭奪戰。本屆小組賽精彩紛呈，湖人、雷霆等多支豪強以全勝姿態晉級，也有上屆冠軍、公鹿等傳統強隊意外出局，令本屆八強格局更具懸念。東部方面，A組唯一全勝的猛龍以4勝0敗順利晉級，B組魔術同樣以4勝0負鎖定小組第一；C組尼克以3勝1負擊敗公鹿，成功壓制同組熱火，取得小組第一，熱火則憑藉全組最佳的第2名戰績取得外卡資格。東區四強分別為：魔術、暴龍、尼克與熱火。根據小組淨勝分，魔術64分高於暴龍的55分，因此值得注意的是，東區傳統強隊活塞、騎士、老鷹均在小組賽提前出局，上屆冠軍公鹿也因今日的小組賽末戰不敵尼克，無緣晉級八強，為本屆淘汰賽增添不少變數。西區方面，雷霆今日在與太陽的強強對決中以123：119險勝，以全勝之姿鎖定小組第一；湖人同樣以4勝0敗高居B組第一晉級；馬刺今日則以139：136險勝金塊，搶下C組唯一晉級名額。太陽憑藉小組淨勝分優勢，獲得外卡晉級八強。西區四強分別為：雷霆、湖人、馬刺與太陽。依照小組淨勝分，雷霆75分高於湖人的淨勝分，因此西區種子排名為：本屆八強中，雷霆、湖人、馬刺與熱火等球隊都展現強大實力，而馬刺、熱火、暴龍更是首次闖進NBA盃淘汰賽，成為第15、16、17支進入淘汰賽的球隊。反觀西區傳統強權金塊與火箭，本季均無緣八強。今年的「NBA盃」獎金也已經確定，八強球隊每位成員可獲得5.3萬美元（約合新台幣166萬元），晉級四強可獲10.6萬美元（約合新台幣332萬元），亞軍21.2萬美元（約合新台幣665萬元），冠軍53.1萬美元（約合新台幣1667萬元），與去年相比增幅達4%。四強賽將於台灣時間12月14日開打，冠軍賽則定於12月17日進行，冠軍球隊將拿下隊史第二座NBA盃獎盃。