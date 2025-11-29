好市多黑五在清庫存？被揪賣停產電視　前上游商揭真相：不會虧到

美式賣場好市多（Costco）「黑色星期五購物週（Black Friday）」優惠活動只到11月30日，賣場提早到早上8點開門、晚上9點30分關門。在衛生棉、除濕機等瘋搶畫面流出後，也出現了不同聲音，有人質疑「黑五像是廠商在清庫存？」前上游商員工揭開真相，直言：「商業行為不管如何買賣，都不可能會虧到自己的！」
會員質疑：黑五優惠商品是「上一代舊款」
一名網友在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」公開社團發文表示，「看了5天的黑五優惠，怎麼像是廠商在清庫存啊？新款都出了，優惠的卻是上一代」。也有網友在PTT上留言說：「這幾年逛下來，台灣好市多的黑五真的都是在清庫存，跟美國差超多。」
社群引共鳴：Sony 停產電視也在列 價格卻死貴
貼文引發迴響，認同此看法的會員紛紛留言「說出我的心聲，看了社團整理的黑五折扣，居然沒有半個想買的」、「週年慶就是清庫存」、「Outlet 概念」、「好不容易有賣Sony電視，竟然賣停產的型號。2.5年的庫存商品，而且還死貴」。不過，也有人覺得黑五很划算，「尿布後悔只買一箱，要再買沒了」。
前上游商揭秘：滯銷品推給好市多反倒貼
一名自稱曾在好市多上游廠商工作過的網友分享自己經驗說，公司有一批貨是過季再過季的滯銷品，業務推了好多地方都推不出去，後來老闆自己推進了好市多，老闆欣喜若狂。
商業真相：好市多不會虧本 買賣雙方各取所需
後來他離職後，聽說前公司和好市多合作約半年到一年，「結果搞了老半天，聽說這筆生意不但虧本還倒貼」。他直言：「好市多是一間大企業，商業行為不管如何買賣，都不可能會虧到自己的。消費者自己有覺得好康，一個願賣一個願買，雙方各取所需就好。」
資料來源：COSTCO 好市多 商品消費心得分享區、PTT
