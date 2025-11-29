好市多這類商品從不特價！黑五現折6200　狂人掃30台：送親友代步

好市多（Costco）「黑色星期五購物週（Black Friday）」優惠活動只到11月30日，賣場早上8點開門、晚上9點半關門。倒數第二天，還有什麼商品折扣超殺、不買太可惜呢？內行人發現，從不特價的微型電動二輪車（電輔車）、電動滑板車黑五價格超殺，最高現省6200元，還真有狂人一次掃貨30台送親友，店員認證，真的太驚人。
首次大降價：電輔車、電動滑板車最高折 $6200 元
YouTube頻道「吃喝玩樂小毛呆」分享，好市多罕見大降價，從不特價的「微型電動二輪車（電輔車）」、「電動滑板車」黑五特價了。她在片中介紹一款電輔車與兩款電動滑板車，折扣價折2000元至6200元，大推：「從來沒看過它們特價，趁黑五趕快買！」
狂人掃貨 30 台！證實為送親友代步
貼文引發討論，有網友留言：「感謝分享，剛剛買了30台來送親友。」引來另名網友回覆說：「我去買的時候，店員跟我說有人一次買30台，我原本還不信！」不過也有網友提醒，電動滑板車只可以在公園等特殊地點使用，「一般道路全面禁止，抓到罰3000元（罰金應為1200-3600）」。
法規釐清：電輔車須掛牌、滑板車「尚未」開放道路使用
交通部公路總局指出，以電力為主且最大行駛速率25km／h以下、車重不含電池40公斤以下的電動自行車（或稱電輔車），已修法更名為「微型電動二輪車（簡稱「微電車」）」，從2022年11月30日需掛牌、投保才能上路。雖然不用考駕照，但騎乘者需年滿14歲，戴安全帽並遵守交通規定。
至於電動滑板車，臺北市政府交通局表示，目前電動滑板車等個人行動器具，依法尚不能在道路上使用，違規者會被依《道路交通管理處罰條例》罰1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用，請民眾特別留意勿違規使用。
不過，目前正在研議將電動滑板車納入「慢車」。交通部指出，電動滑板車指引預估今（2025）年底將送至各地方政府，因此最快年底就會上路。相關規定實施可合法上路後，若未禮讓行人，將依道交處罰條例第44條，處300元以上、1200元以下罰鍰。
【商品清單】好市多黑五特價交通代步商品
📍ZAU EB-500 E-BIKE電輔車
原價：3萬099元
現折：6200元
黑五特價：2萬4799元
特色：
▪ 台灣泓創綠能品牌。台灣研發馬達、控制器及電池管理系統等關鍵零組件
▪ 續航里程45公里（輔助ECO模式）
▪ 7段變速、20吋
▪ 最高時速 20 km/h
📍waymax電動滑板車
原價：9599元
現折：2000元
黑五特價：7599元
特色：
▪ 台灣滑板車品牌
▪ 車重僅11公斤
▪ 三段式可調節
▪ 滿電續航約10-15公里
📍Acer Electric Scooter第七代
原價：2萬4999元
現折：5000元
黑五特價：1萬9999元
特色：
▪ Acer出品
▪ 雙避震系統、eABS電子防鎖死煞車系統
▪ 搭載500W 後輪馬達，輕鬆可達時速25公里，具備28Nm扭力，無懼陡坡
▪ 續航力可達55-60公里
資料來源：好市多、吃喝玩樂小毛呆YouTube頻道、ZAU EB-500 E-BIKE電輔車、waymax電動滑板車、Acer Electric Scooter第七代、公路總局
