我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志（左）捲入謝侑芯（左）命案當中，外界未審先判「死刑」的抨擊，令男方忍無可忍。（圖／翻攝自謝侑芯IG@irisirisss900、黃明志IG@namewee）

謝侑芯過世38天回來了！法會現場曝光

▲謝侑芯法會現場，法師持續誦經，以「功德迴向」為祂祈福。（圖／取自william19900403）

黃明志被輿論「判死刑」！寫歌火大反擊

台灣網紅謝侑芯上月22日於馬來西亞過世，死因判定為心臟病發，其生前友人黃明志同在現場，因此捲入命案。今（29）日謝侑芯離世38天，法會莊嚴現場也曝光，法師透過誦經，勸請亡者離開事故之地，沒想到一擲筊便出現聖筊，象徵祂的回應與同意；另一方面，黃明志回應外界未審先判「死刑」的抨擊，明明案情仍在調查，卻頻頻被貼上標籤，火大情緒全寫進〈誤解就誤解〉曲中。謝侑芯過世38天了，日前在桃園某會館，身旁至親幫祂舉辦法會，現場畫面隨之曝光，1名法師正在為其進行儀式，透過誦經，勸請亡者離開事故之地、回到該回的地方，儀式進行到一半，法師詢問：「謝侑芯妳來了嗎？如果妳來了，給我一個聖筊。」話語剛落下，下一秒便看到「一平一凸」的聖筊在地，依傳統意義象徵亡者的回應與同意。謝侑芯在非自然死亡的情況下，許多民間信仰認為亡者的魂魄常會短暫停留在事故現場，像是還來不及理解自身命運的轉變，因而徬徨、迷惘，因此常會以「招魂」或超度法會希望引導亡者回家，安定身心，隨後，法師持續誦經，以「功德迴向」為謝侑芯祈福，希望藉由儀式讓其魂魄得以安息、不再漂泊，場面嚴肅、莊重，令人屏息不捨。另一方面，捲入謝侑芯命案的黃明志，先前發出新歌〈誤解就誤解〉，將連日來輿論與心情訴諸曲中，很多人看熱鬧說他又在炒作、發瘋，不過其身旁知情人士表示，實在忍不住要出來說幾句公道話：「大家聽到的可能是他一貫的辛辣歌詞，但這首歌根本不是一時衝動，而是累積了10多年的恩怨一次引爆！」透露黃明志長年來遭受網路霸凌。原來，黃明志與馬來西亞部分媒體結下樑子，從甫出道開始，因為敢唱別人不敢碰的議題，媒體火速給他貼上「粗俗」、「叛國」、「亂源」、「問題製造者」的標籤，黃明志的歌不能播、做善事沒人報、拿國際獎也常被刻意忽略，所有能遮、能黑、能曲解的角度，幾乎都被用上，如今，黃明志忍無可忍，以新曲道盡被誤解心聲，以證清白。