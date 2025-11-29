我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古林睿煬去年季末透過「入札制度」，成功轉戰北海道日本火腿鬥士隊。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲平鎮高中總教練吳柏宏指出，徐若熙與古林睿煬的投球型態大不相同，唯一共通點是都很努力。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.09.07）

味全龍「龍之子」徐若熙今年季末行使旅外球員資格，昨（28）日傳出好消息，與日本職業棒球（NPB）福岡軟銀鷹隊簽下3年超過10億日幣的大型合約，也是繼去年的古林睿煬後，第2位透過「入札制度」轉戰日職舞台的中職球員。2位強投皆畢業於平鎮高中，平鎮總教練吳柏宏今（29）日受訪時指出，2位投手型態不相同，但唯一的共通點就是很努力，吳柏宏認為，徐若熙的協調性好，在他身上看到郭泰源的影子。古林睿煬2018年從平鎮畢業，該年在選秀會首輪被獅隊指名，成為選秀榜眼，2021年站穩獅隊輪值，去年球季繳出10勝2敗、防禦率1.66的好成績，更一舉奪下年度MVP。古林睿煬去年底透過「入札」，與火腿隊簽下3年約170萬美金（約5400萬新台幣）的合約。古林睿煬在日職首年，雖然2度受傷勢困擾，但仍在登板時繳出精彩的表現，包括5月11日對樂天金鷲演出「麥達克斯等級」的完封勝，以及高潮系列賽G6「生死戰」對軟銀先發4.2局無失分好投。徐若熙小古林睿煬一屆，2019年從平鎮畢業，在首輪第6順位被龍隊指名，入隊後動過右肘骨刺清除手術以及右肘韌帶重建手術。徐若熙在2023年8月中復出，經過龍隊1年半的耐心保護，今年破繭而出，本季出賽19場，主投114局，拿下5勝7敗，送出120次三振，防禦率2.05、WHIP0.81、ERA+168.01。2位平鎮校友接連踏入日職，總教練吳柏宏認為，古林睿煬與徐若熙的投球類型不一樣，雖然2人球速都快，但論球質與變化球的應用則是大不相同，唯一的共通點，就是2人都非常努力且不斷訓練。吳柏宏透露，古林睿煬休賽季回到平鎮訓練，每天都非常早到球場，「有些人是睡飽才訓練，但古林睿煬是為了訓練而提早就寢，因為他知道要顧身體機能，不可能早起訓練前一天還很晚睡，這樣訓練狀況、品質都不好。」吳柏宏說，古林睿煬一直都是專職投手，做重量比誰都還認真，「他自己有拉出空間，整個教室走廊都是他的重量室，他就跑去那邊做，不會被別人影響，這是外界看不到他努力的地方。」加上古林的身材較為厚實，球質自然看起會比較重。而徐若熙高中時是游擊手兼投手，因此是投、野雙邊訓練，直到快高三才專職投手，吳柏宏認為，在徐若熙身上，看到郭泰源的影子，「他的協調性好，很像是郭泰源前輩，用協調性去投球。」