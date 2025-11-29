我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅東高工守住3分領先，最終以11：8擊退台東體中，選手興奮衝到球場上慶祝。（圖／展逸國際行銷提供）

羅東高工持續寫下奇蹟，今（29）日在2025第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽4強戰克服開局的5分落後，一路緊咬戰局，最終以11：8逆轉擊退台東體中，闖進明（30）日的冠軍賽，寫下隊史、宜蘭縣史新紀錄。明日將遇到「大魔王」平鎮高中，羅工總教練何昱德信心喊話，「依照這樣的氣勢下去打，誰輸誰贏還不知道。」此役東體在前3局都有分數進帳，以6：2領先羅工，不過戰局在4局下風雲變色，羅工一口氣追到1分差。兩出局後，羅工再出現新一波攻勢，張宇翔、楊家源連續安打，溫以恩把握機會，補上深遠二壘安打，一口氣敲回2分逆轉戰局，隨後廖佑賢滾地球讓東體游擊手發生傳球失誤，龍工取得8：6領先。東體在6局上反攻，單局進帳2分追平戰局，羅工雖被追平，但氣勢不減反增，6局下靠著暴投加上藍天雨的高飛犧牲打以及邱昱承的適時安打攻下3分，終場就以11：8擊退東體，打進黑豹旗冠軍賽，創下隊史最佳紀錄。前役羅工以4：2擊退美和高中，已經創下隊史、縣史最佳紀錄，今日再逆轉取勝，再度刷新紀錄，賽後羅工從教練團到選手都非常激動，不少選手紛紛落下男兒淚。羅工總教練何昱德賽後說，「今天過程中兩隊都有些瑕疵，小朋友確實把握住機會，6分的大局很重要。」何昱德透露，今日在戰術上，選手非常用心，還會主動跟他討論想做什麼，「這是今天成功的關鍵。」此役雖然是落後開局，但何昱德告訴子弟兵不能放棄，「把握們能做的做到最好，達到想要的目標去前進，不斷提醒他們，要繼續堅持住。」羅工1998年成隊，當時屬社團性質，2019年因中道中學棒球隊停招，羅工在林燈文教公益基金會贊助下轉型為木棒組球隊，是縣內唯一1隊木棒球隊，今日打下隊史最佳成績，何昱德相當感謝縣府與林燈的支持，「在招生方面，獲得外界很大的關注。」