▲羅東高工溫以恩畢業於新北市二重國中，考量到發揮舞台，選擇到宜蘭打球。（圖／展逸國際行銷提供）

▲阿庫尼亞去年因左膝十字韌帶撕裂整季報銷，今年重返球場，敲出21轟，奪下東山再起獎。（圖／美聯社／達志影像）

羅東高工今（29）日在2025第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽4強戰，以11：8逆轉擊退台東體中，驚險闖進隊史首次的冠軍賽，小高一溫以恩此役不僅敲出逆轉安，還在平手時跑出超前分，是羅工能逆轉贏球的功臣之一。賽後羅工總教練何昱德讚溫以恩是「大賽型」選手，溫以恩則分享自己的偶像是剛奪下東山再起獎的大聯盟球星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。羅工前2局以5分落後，4局下展開反攻，並且將比分追到1分差，兩出局後溫以恩把握得點圈機會，一棒敲出超前比數的深遠二壘安打，替羅工逆轉取得領先，另外還獲得2次觸身球保送。羅工總教練何昱德說，溫以恩雖然才高一，但抗壓性絕對沒問題，「他是U15國手，只要技術上在成長，升上3年級會有好的出路。」何昱德表示，溫以恩是速度型打者，「他剛開始接觸木棒時，因為適應的關係，還揮不太到球，調整後狀況好起來，算是大賽型選手，不會有緊張或是心理問題。」溫以恩在賽後受訪時相當淡定，口條也非常好，他坦言，這場比賽沒什麼壓力，因為球隊打到4強已達成目標，「我一年級而已，可以表現就盡力表現，就放開來打。」溫以恩並非宜蘭子弟，國中就讀新北市二重國中，何昱德苦笑說，羅工在招生上確實比較辛苦，「要去拜訪家長，跟二重教練打招呼，我們目前隊上有3分之1是二重的學生。」溫以恩說，國中畢業時，麥寮高中跟羅工向他招手，與家人討論後，考量到離家距離以及發揮的舞台，最後選擇羅工。但他笑說，「羅工訓練真的滿嚴格，以為來這邊會輕鬆。跟國中訓練不一樣，這邊量比較多，國中是求質不會求量。」溫以恩透露，自己的偶像是剛奪下東山再起獎的大聯盟球星阿庫尼亞，「他受傷後每天復健，沒辦法臉球的情況下，還可以把自己狀態拉回來比賽。」阿庫尼亞在2023年繳出41轟、73盜的驚人成績，去年季中因左膝十字韌帶撕裂，今年重返球場敲出21轟、42分打點。國中時因參加U15選拔賽冠軍賽，不慎造成雙腳股四頭肌2級撕裂傷，「醫生要我段時間不能打，但我不想放棄，阿庫尼亞的例子刺激我。」溫以恩也在選拔賽後入選中華隊，在大賽前徹底休息，如期趕上中華隊的賽事。