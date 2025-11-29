我是廣告 請繼續往下閱讀

▲戴佩妮（如圖）今日演唱遇到擋音版砸下來的小意外，她表示人生第一次被砸到，唱完要去收驚。（圖／簡單生活節提供）

剛風光拿下金馬獎「最佳原創電影歌曲」的金曲歌后戴佩妮，今（29）日在簡單生活節開唱。沒想到演出正嗨時竟發生驚險插曲，舞台上的擋音板突然往前倒，直接打到她的手臂，嚇壞全場上千名觀眾。戴佩妮雖然受到驚嚇，但反應超真實，大笑化解驚嚇，幸好沒有受傷。意外發生在演唱完搖滾風味的〈野薔薇〉後，正當戴佩妮興高采烈介紹樂手成員時，後方的擋音板疑似重心不穩瞬間傾倒，不偏不倚「巴」到她的手臂。現場一陣驚呼，戴佩妮雖受驚嚇但隨即鎮定下來，她表示：「不好意思有點意外，我先檢查一下身上有沒有內傷。」隨後她轉頭「唸」了身後樂手：「叫你們不要太激動，一直跳跳跳！」更自嘲表示：「我活到現在，第一次被擋音板砸耶。」她更拿自己的身材自嘲：「好險我長得不高，不然這下就直接打到頭了。」她笑稱是不幸中的大幸，但還是搞笑補一句：「看來唱完要去收個驚了。」除了舞台小插曲，求好心切的戴佩妮在演唱招牌神曲〈怎樣〉時，發現現場回音與彩排時不同，主動喊卡要求重來，只希望能呈現最完美的聽覺享受。有趣的是，當她遞出麥克風邀請全場大合唱時，台下粉絲的歌聲整齊嘹亮到讓她「受寵若驚」，害她一度感動到忘詞。戴佩妮表示，雖然演出經驗豐富，但每次上台前其實都緊張到像恐慌症發作，今天希望能用最簡單、放鬆的狀態，與大家一起享受這美好的演唱會。今晚她誠意滿滿，一口氣帶來〈一個人的行李〉、〈簡單〉、〈雙生火焰〉好歌，讓華山場地充滿了濃濃的「戴式情歌」魅力。