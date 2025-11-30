57歲音樂人袁惟仁腦溢血後又摔倒，5年前被判定成植物人，臥床多年由家人照顧，昨（29）日傳出緊急到台東馬偕醫院就診的消息，疑白血球異常。對此，袁惟仁前妻陸元琪昨日先是透過經紀人回應「正在瞭解狀況中，謝謝關心。」晚間又再度於臉書發文，直言：「你們想要知道的也是我想知道的，所以拜託，不要來問我跟我的孩子們」，請求媒體放過小孩，不要再追問袁惟仁的事情了。
陸元琪切割袁惟仁、護兒女：請放過我的孩子謝謝
陸元琪昨晚在臉書發文，曬出一張自拍照，並在貼文中寫道，「我現在的人生最重要的只有弎，我、金先生（兒子）、蛋蛋（女兒），你們想要知道的也是我想知道的，所以拜託，不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子」。
陸元琪表示她離婚後，有把小孩好好養大，兒女也都變成優質的大人，相信大家有目共睹。雖然她全文未提袁惟仁的名字，但言下之意就是想與袁惟仁切割，希望媒體別再過問，他們也不清楚袁惟仁的情況，「祝福大家週末愉快，請放過我的孩子，謝謝」。
袁惟仁成為植物人5年了 外遇拋棄老婆不被小孩接納
袁惟仁2018年在上海意外跌倒頭部受傷導致腦溢血，搶救回來後返台接受治療，結果在台東老家休養期間又跌倒，直接失去意識，被醫師判定成為植物人。目前生活起居由媽媽和姊姊、姊夫照顧。昨日清晨袁惟仁疑病情惡化被送到台東馬偕醫院治療，據《中時新聞網》報導，馬偕回應袁惟仁白血球指數上升，正在做其他精密檢查。
而陸元琪在昨日下午就已先透過經紀人回應，「正在瞭解狀況中，謝謝關心。」袁惟仁的兒子、攝影師袁義也表示不清楚爸爸的情況。其實陸元琪2016年與袁惟仁離婚後，就獨自拉拔兒女長大，因此子女們與袁惟仁的感情都不親，內心對爸爸的出軌更是頗有怨言，與袁惟仁並沒有保持聯繫。
資料來源：陸元琪臉書
