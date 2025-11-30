我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近期出現疑似是謝侑芯法會現場曝光，經紀人Chris出面表示，家屬和他對這場法會毫不知情，看了很不舒服。（圖／翻攝自IG@william19900403）

台灣女網紅謝侑芯在馬來西亞離世，震驚各界。昨（29）日出現一段疑似謝侑芯法會的影片流出，引發議論。對此，謝侑芯經紀人Chris火大出面，直言家屬對該場法會毫不知情，對於不明人士操作感到「很不舒服」，並首度曝光真實後事進度，強調儀式已低調圓滿完成，呼籲外界勿輕信不是家屬發布的訊息。昨日網路上出現一段標榜謝侑芯舉辦的法會影像，Chris出面表示：「家屬與我都沒有對這個法會有任何認知，突然看到（影片）真的嚇到！」他指出，發布該影片的帳號行徑相當可疑，「這麼私人的東西，被看起來像是個假帳號PO上網，實在很不舒服，不知道是誰在假冒？」針對謝侑芯後事，Chris表示：「家屬這邊內部已經辦完了，當初是只有限制家人參與。」他強調，家屬對於侑芯的後事比較注重隱私，資訊並未公開，「絕對不是那個剛 PO 出來（影片）的樣子。」Chris表示，看到實在非常生氣。關於昨日法會，《NOWNEWS今日新聞》記者詢問相關人員，截稿前尚未獲得回覆。關於謝侑芯命案最新進度，馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾日前表示，謝侑芯的遺體已於本月16日獲批准領出，當天上午在家屬代表律師陪同下火化，相隔6天後，骨灰已於本月22日由家屬親自帶回台灣。法迪爾表示：「警方尚未收到總檢察署的最終決定，目前仍有步驟尚未完成，包括獲取女死者的毒理學和解剖報告。」在科學證據尚未定論前，警方也依法將案件受查人黃明志的口頭保釋期限再延長14天，直至12月10日。