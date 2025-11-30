我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SEVENTEEN成員Mingyu得知團體沒有獲得MAMA大賞後，發文安慰粉絲「辛苦了」。（圖／翻攝自WEVERSE）

韓國年度娛樂圈盛事「2025年MAMA頒獎典禮」昨（29）日在香港體育園區落幕，然而活動結束後，卻因為大賞的分配掀起了許多爭議，本來SEVENTEEN在年度大獎「最佳藝人」、「最佳專輯」、「粉絲投票獎」投票階段都拿下了第一名，不過因為他們沒有出席現場，導致主辦將獎項分配給了其他團體，讓許多克拉（粉絲名，carat）相當不滿。MAMA典禮透過粉絲投票來決定獎項的獲獎者，因為是韓國年度盛事，若是可以獲得典禮大賞，對歌手、團體來說都是無比的榮譽。SEVENTEEN在事前投票時，粉絲也竭盡全力投票，希望可以將這份年度大獎獻給偶像，不過最後SEVENTEEN僅得到了「最佳舞蹈表演獎」，而非粉絲卯起來投票的大賞，讓許多粉絲無法接受。明明非常努力卻沒能讓偶像到年度大獎肯定，令許多克拉相當失望，因此SEVENTEEN成員也隨即發文安撫粉絲，「謝謝克拉們的投票，辛苦了，因為有你們讓我們感到非常幸福」；不過SEVENTEEN投票第一名卻沒得獎，也掀起了許多粉絲質疑公平性。許多粉絲認為，SEVENTEEN沒能夠獲得獎項，跟投票的公平性並沒有關係，而是MAMA典禮多年來令人詬病的一點「分豬肉」，為了讓到場的藝人、團體都能夠帶獎回家，所以根本沒在在乎音樂成績，就是將獎項平均分配給在場所有人而已，而正在日本巡演中的SEVENTEEN，因為沒有到場，自然而然大獎也被分配給了其他團體。不過這分豬肉的行為，其實並不是所有藝人都能夠接受，GD就曾在2014年的MAMA舞台上，直接Diss這行為有問題，不過他也因此跟主辦方鬧翻，長達近十年沒有在MAMA舞台上出現，直到去年才跟主辦破冰，再次回歸MAMA舞台。