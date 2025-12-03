我是廣告 請繼續往下閱讀

專門發佈洛杉磯道奇相關報導的外媒《Sleeper Dodgers》，稍早綜合球員薪資與表現，排出球隊2025年10大最有價值球員，世界巨星大谷翔平毫無懸念高居第一，外野手帕赫斯（Andy Pages）靠著例行賽打出生涯年，入選榜單還高居第4，但因為季後賽表現不佳，被球迷譏諷是笑話。大谷翔平今年打出生涯最多55轟，另添102分打點、跑回146分，OPS高達1.014，投手方面，大谷先發14場獲得1勝1敗、防禦率2.87，並於47局送出62次三振，連續3年、也是生涯第4度獲得年度MVP獎，他今年年薪為7520萬美元。排名第2球員則是山本由伸，他今年年薪為4000萬美元，例行賽取得12勝8敗、防禦率2.49與201K成績，並靠著世界大賽7戰熱血出戰3場的超狂表現，獲得世界大賽MVP殊榮，此榜單第3則是捕手史密斯（Will Smith），儘管例行賽打數未達到規定要求，但他2成96打擊率、4成40上壘率均為全隊最高。相對有爭議的是排名第4的帕赫斯，他今年迎來大聯盟第2個球季，例行賽打出27轟，全隊僅次於大谷翔平，此外更貢獻86分打點與2成72打擊率，但他季後賽表現不盡理想，總計51打席僅有4支安打、打擊率僅.078。球迷看到帕赫斯入選榜單還高居第4，紛紛表示不敢置信，「第4名真是出乎意料」、「帕赫斯排名可能有點高，但他絕對應該進前10」、「帕赫斯入選，你在開玩笑吧，難以置信」、「是在開玩笑嗎？」。排在帕赫斯之後的是2位前年度MVP得主弗里曼（Freddy Freeman）與貝茲（Mookie Betts），今年退休的一代傳奇克蕭（Clayton Kershaw）則排在第8，第10為例行賽貢獻不多、但季後賽承擔多場重要比賽的王牌左投史奈爾（Blake Snell）。1.大谷翔平2.山本由伸3.Will Smith4.Andy Pages5.Freddy Freeman6.Mookie Betts7.Max Muncy8.Clayton Kershaw9.Emmet Sheehan10.Blake Snell