聖安東尼奧馬刺在NBA美國職籃（National Basketball Association）主帥米奇強森（Mitch Johnson）日前談到球星文班亞瑪（Victor Wembanyama）與卡索（Stephon Castle）的最新進度。兩位主力因傷缺陣已久，但復原情況逐漸樂觀，甚至已向教練團表達「想提前回到場上」的強烈意願，尤其是11日對決洛杉磯湖人的NBA Cup，高機率能重返球場，成為外界關注焦點。
文班亞瑪自11月16日左小腿拉傷後便未再出賽，而強森證實，文班亞瑪與卡索將不會跟隊展開長達多日的客場之旅，但兩人恢復進展非常順利，各項評估皆朝正向靠攏。
強森語帶無奈又帶欣慰地說：「他們都想立刻回到場上，尤其是想上場擊敗湖人；我們有時候得從他們自己手中『救出他們』，做出對球隊與他們最好的決定。」
根據《San Antonio Express-News》記者馬修泰南（Matthew Tynan）報導，強森補充醫療團隊目前尚未排除兩人於客場旅途中復出的可能性，意味著他們最快可能在12月10日馬刺與湖人的NBA Cup對戰中回歸。
然而強森也強調，是否能上場完全取決於醫療團隊：「他們告訴我，他們想在打湖人時出戰，但是否可能，那不是我能決定的。」
文班亞瑪化身「場邊應援隊長」仍展現MVP氣場
在文班亞瑪缺陣期間，馬刺反倒打出7勝2敗佳績，由福克斯（De’Aaron Fox）領軍展現強大競爭力，但這位法國超級新星仍持續在場邊發揮影響力。
由於無法上場，文班亞瑪乾脆全力投入場邊應援，甚至加入主場球迷應援區「The Jackals」一起帶動口號，完全沒有因傷沉默或退縮。福克斯表示：「他只想贏，不管有沒有上場。他始終百分之百投入比賽，這就是你想要的那種隊友。」
在受傷前，文班亞瑪正打出MVP級賽季，場均26.2分、12.9籃板、4.0助攻與3.6阻攻，攻防全面主宰比賽。他的回歸時程也攸關馬刺後續布局，讓即將迎戰湖人的NBA Cup對決增添更多懸念。
