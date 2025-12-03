Hit Fm聯播網12月3日舉辦「2025毛起來愛」公益記者會，愛心大使鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治、白安以及愛心總召夏和熙、快電商創辦人森田、聯合創辦人ㄚ頭（詹子晴）、陳雋希VIC也一同出席。家中有著兩隻貓咪的ㄚ頭，坦言其中一隻愛貓近期因腎衰竭住院，住院費一天就要花費一萬多元，醫生更要她簽署放棄急救書，讓ㄚ頭聽了當下在醫院爆哭，直言：「生命真的好脆弱。」

森田、ㄚ頭及夏和熙今出席「2025毛起來愛」公益記者會，受訪時透露各自家中都領養許多毛小孩，夏和熙透露自己到處領養寵物，現在一共有六隻毛小孩在身邊：「雖然照顧起來有點辛苦，但牠們可以回饋的是，帶給我心裡很大的快樂。」

▲森田（圖右）、ㄚ頭（圖中）及夏和熙（圖左）今出席「2025毛起來愛」公益記者會，受訪時透露各自家中都領養許多毛小孩（圖／記者嚴俊強攝）
▲ㄚ頭（圖中）的愛貓近期因腎衰竭住院，住院費一天就要花費一萬多元，醫生更要她簽署放棄急救書，讓她聽了當下在醫院爆哭。（圖／記者嚴俊強攝）
本身領養兩隻貓咪的ㄚ頭則表示：「雖然照顧的很辛苦，但牠們是我幸福的來源。」被問到每個月飼養毛小孩的花費？ㄚ頭透露其中一隻愛貓近期因腎衰竭住院，住院一天就要一萬多塊，一共住了十幾天，直呼：「毛小孩的醫藥費真的很驚人。」

ㄚ頭愛貓腎衰竭　醫院簽放棄急救書當場淚崩

雖然愛貓現在已經漸漸恢復健康，但ㄚ頭表示，情況最糟的時候，醫生要她簽署放棄急救書，讓她當場在醫院爆哭，嘆：「生命真的好脆弱，牠前幾天明明還很健康，怎麼變成這樣。」

ㄚ頭透露當時和老公一起在醫院，夫妻倆共同面對人生重大課題，直呼：「我從來沒想過有一天我要簽這個（放棄急救書）！」當下ㄚ頭更問一旁的老公：「如果以後是你的話，你要我簽嗎？」對方則表示不想這麼痛苦，如果有這麼一天，要她直接簽下放棄急救書。

