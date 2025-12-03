我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南韓大勢女團I-DLE 強勢回歸台灣舞台，官方今天無預警公布2026世界巡演《Syncopation》首波場次，其中最受台灣粉絲矚目的臺北大巨蛋確定在列，時間落在明年3月7日。（圖／翻攝自i-dle X）

▲許光漢（右起）、張軒睿疑似友情破裂，章廣辰選邊站挺許光漢，傳出在許瑋甯與邱澤的婚禮上，無視張軒睿與他打招呼。（圖／八大提供）

▲吳建豪暴瘦成骷髏人，粉絲嚇壞稱認不出來，本人拍影片回應。（圖／吳建豪IG@vannesswu）

▲林倪安（右2）曾受邀上《國光幫幫忙》，穿著細肩帶背心，露出傲人身材，更自稱是金融業副總。（圖／國光幫幫忙 YouTube）

《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（3）日娛樂看點：本土劇演員徐亨2012年因投資失利宣布破產，欠下2億巨債，今年初他透露自己長了3公分的腦瘤，且已和妻子離婚，自嘲「很難有人破產又破病」。近日他在節目《新聞挖挖哇》上公開近況，透露某次昏倒送醫後，遭診斷出罹患腦瘤，更引起水腦症，緊急入院動刀，並裝上導流器。徐亨出道40幾年，在演藝圈曾風光一時，然而卻因投資失利負債2億，還到現在還剩2千多萬。沒想到除了債務，徐亨後來和妻子離婚，還罹患腦瘤，腦內長了3公分的腦瘤，緊急動刀後，在額頭上裝有導流器。南韓超人氣女團i-dle今天無預警公開2026 WORLD TOUR《Syncopation》首波巡演場次，正式確認將於2026年3月7日登上臺北大巨蛋開唱！讓台灣NEVERLAND（粉絲名）震撼暴動，直呼：「真的等到大巨蛋了！」i-dle首次在大巨蛋開唱，更是舒華第一次登上大巨蛋舞台。許光漢、張軒睿傳出兄弟情變，原因據悉是張軒睿不滿後起之秀許光漢迅速爆紅、資源大幅超前，引發心結。但章廣辰曾強調3人沒不合，但據《鏡週刊》報導，近日讀者爆料，在邱澤、許瑋甯婚禮上，張軒睿主動向章廣辰打招呼卻遭冷回，讓「選邊站」疑雲再起。男星吳建豪給人健壯肌肉男形象，不過本人日前分享自拍照，47歲、身高180公分的他，整個人看似暴瘦到不成人形，面如枯骨、極度老化，讓網友差點認不出，目測至少掉了20公斤，並擔憂他的健康狀況，對此吳建豪發聲回應，自嘲是拍照技術不及格。網紅林倪安曾推出寫真書、單曲，有著甜美外型，IG上還有著19.9萬人追蹤。然而近期她卻遭匿名爆料與統一獅教練高志綱搞不倫，引發網友熱議。對此林倪安過往經歷也遭起底，她曾受邀上《國光幫幫忙》，穿著細肩帶背心，露出傲人身材，更自稱是金融業副總。