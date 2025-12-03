我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐亨出道40幾年，在演藝圈曾風光一時，然而卻因投資失利負債。（圖／徐亨臉書）

▲徐亨罹患腦瘤，近日在節目《新聞挖挖哇》上分享近況。（圖／新聞挖挖哇YT）

本土劇演員徐亨2012年因投資失利宣布破產，欠下2億巨債，今年初他透露自己長了3公分的腦瘤，且已和妻子離婚，自嘲「很難有人破產又破病」。近日他在節目《新聞挖挖哇》上公開近況，透露某次昏倒送醫後，遭診斷出罹患腦瘤，更引起水腦症，緊急入院動刀，並裝上導流器。徐亨出道40幾年，在演藝圈曾風光一時，然而卻因投資失利負債，他感嘆：「我失敗了三次，如果都不投資的話，我吃到下一代都沒問題，幾億應該沒問題。」談及債務狀況，徐亨表示宣布破產後賣房還債，起初有7、8千萬的債務，還到現在還剩2千多萬，更因拖累老婆娘家而感到愧疚。沒想到除了債務，徐亨後來罹患腦瘤，剛開始覺得頭暈、走不動，平時也昏昏欲睡，有一次他突然昏倒，才發現自己長了3公分的腦瘤。徐亨透露腦瘤引發水腦症，腦水沒辦法排掉，緊急動刀後，在額頭上裝有導流器。徐亨說，如果把腦瘤拿掉，可能會影響到顏面神經，甚至可能會半身不遂，風險蠻大的，因此打消念頭，現在則因聽神經瘤被壓住，導致兩耳嚴重耳鳴，瘤拿掉的話右耳幾乎是聽不到。