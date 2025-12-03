NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間12月4日繼續進行，該日有9場比賽，洛杉磯快艇在和後衛「CP3」保羅（Chris Paul）分道揚鑣後，首場比賽將和亞特蘭大老鷹進行交手，球隊希望能擺脫近期的頹勢。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
📌洛杉磯快艇（5勝16敗，西區第14）vs. 亞特蘭大老鷹（13勝9敗，東區第7）
比賽地點：亞特蘭大
開賽時間：週三晚上7點30分（美東時間）
📍比賽看點：
洛杉磯快艇正處於三連客敗仗陰霾中，將在週三作客亞特蘭大，尋求止敗的契機。
老鷹本季主場戰績為4勝4敗，在3分之內決勝的比賽中取得3勝1敗。快艇作客則表現不佳，目前僅有2勝9敗，在單球權勝負（1分差內）的比賽中則為1勝4敗。
老鷹場均得分118.0分，比快艇本季場均失分118.8分略低0.8分。快艇場均投進12.7記三分球，恰好與老鷹的對手平均失分三分命中相同。
本季雙方第二度交手，前次於11月11日交鋒時，老鷹以105比102險勝，Krejci攻下28分，快艇則由JamesHarden領銜取得35分。
📍焦點球員：
老鷹方面，DysonDaniels本季平均10.3分與6.5籃板；JalenJohnson近10戰平均可攻下29.0分與13.0籃板。
快艇方面，Harden場均26.9分、5.7籃板與8.4助攻；KawhiLeonard近10戰維持超級火力，場均36分、7籃板與3抄截。
📍近10場戰績比較：
老鷹近10戰6勝4敗，期間平均得120.5分、40.4籃板、32.4助攻、9.7抄截、5.3阻攻，投籃命中率49.1%，對手平均得119.5分。
快艇近10戰2勝8敗，期間平均得115.4分、41.8籃板、22.7助攻、8抄截、4.2阻攻，投籃命中率45.7%，但對手平均可拿122.4分。
📍傷兵名單：
老鷹：KristapsPorzingis（生病，缺陣）、JacobToppin（肩傷，逐日觀察）、TraeYoung（膝傷，缺陣）。
快艇：BradleyBeal（臀部傷勢，整季報銷）、JordanMiller（腿後肌傷勢，逐日觀察）、DerrickJonesJr.（膝傷，缺陣）、BogdanBogdanovic（臀部傷勢，缺陣）。
📌NBA12/4賽程
📌NBA 12/4賽程
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：08:00 LIVE湖人VS黃蜂
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
