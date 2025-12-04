日本天后濱崎步在上海的演唱會臨時被取消，但她還是敬業地對著台下1.4萬個空座位完成演出，展現契約精神，卻被中國官媒抹黑說這是假消息，稱外流的照片只是濱崎步在彩排而已，此事更引起國際媒體關注。濱崎步返回日本後，昨（3）日出席富士電視台舉辦的FNS歌謠祭前則在社群發文，霸氣表示：「我會一直前進，因為我是濱崎步」，懶得理中國官媒造謠，展現天后高度。

濱崎步開0人演唱會　遭中國造謠只是彩排

中國官媒上海報業旗下的澎湃新聞1日報導，稱濱崎步舉行0人演唱會是假消息，外流的只是攝影師拍下她的彩排照。該報導一出，引起輿論譁然，就連中國網友也不挺，紛紛留言開酸：「我終於見識到了造謠式闢謠」、「哎喲，都取消演出了還繼續彩排呢，太敬業了」、「28日下午3點，活動舉辦方發布演出取消公告，然後濱崎步發神經繼續『彩排』，你信嗎？」

▲日本歌手濱崎步原定昨日在上海舉行演唱會，但在演出前臨時被通知取消觀眾入場，最終她在無觀眾的體育館完成整場演唱。（圖／濱崎步IG）
▲濱崎步在0觀眾的情況下完成演出，卻被中國官媒說成只是在彩排而已。（圖／濱崎步IG＠a.you）
濱崎步懶理抹黑　發文喊話：我會一直前進

而濱崎步早就在自己在社群上公開照片，坦承自己確實對著1.4萬個空座位演出，因此澎湃新聞的說法，並不能改變外界對她敬業態度的看法。濱崎步昨日出席富士電視台舉辦的FNS歌謠祭前，也透過IG發文，用英文寫道：「I keep moving forward, because I am ayu（我會一直前進，因為我是濱崎步）」，展現天后氣度。

▲濱崎步懶得理中國官媒造謠！返回日本開唱霸氣喊：我會一直前進（圖／濱崎步IG ＠a.you）
▲濱崎步昨日發文說自己會一直前進，「因為我是濱崎步」。（圖／濱崎步IG＠a.you）
外媒批「上海鬧大了」挺濱崎步　中國的損失估超越日方

濱崎步上海演唱會遭取消一事也引起國際媒體關注，認為濱崎步是中日緊張關係下的受害者，更有外媒直言：「上海這件事鬧大了！」另外，前中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進也坦言，這場演唱會的變故太過臨時，中國的損失可能超過日方損失，認為中方在這件事的處理上，確實有些欠缺考量。

▲濱崎步上海演唱會臨時喊卡　0觀眾她獨自唱完全場（圖／濱崎步IG@a.you）
▲濱崎步日前就已轉發繁體中文的新聞報導，表示自己確實在沒觀眾的情況下舉行完演唱會。（圖／濱崎步IG@a.you）
資料來源：濱崎步IG


