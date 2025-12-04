我是廣告 請繼續往下閱讀

第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月正式開打，在今年資格賽中過關斬將踏入會內賽的巴西，近日根據大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）報導，傳出曾效力中信兄弟的大聯盟明星右投康崔拉斯（José Contreras）之子喬瑟夫．康崔拉斯（Joseph Contreras）已被列入巴西隊的初步名單，有望追隨父親腳步踏入國際舞台。喬瑟夫目前就讀美國喬治亞州的Blessed Trinity Catholic School，身高6呎4吋、體重約195磅，擁有修長身材與出色運動能力，被球探視為極具開發空間的潛力投手。今年9月，他已承諾加盟美國名校范德堡大學（Vanderbilt University），預計在 NCAA 展開生涯下一階段的磨練。根據《Perfect Game》與MLB.com的球探資料，喬瑟夫最快球速已可逼近95至98英哩，採高四分之三投球角度，具明顯下壓尾勁，能有效製造軟弱擊球。他的武器庫包含四縫線速球、伸卡球、曲球、變速球以及由父親親自傳授的叉指球。年僅17歲的他，被多名球探認為具備在2026年大聯盟選秀首輪中選的潛力。喬瑟夫同時入選今年的Perfect Game All-American Classic，進一步提高他在業界的評價。他的父親康崔拉斯有著11年大聯盟資歷，2005年隨白襪奪下世界大賽冠軍，生涯曾入選明星賽，也曾於2015年短暫效力中華職棒中信兄弟，留下亮眼成績。喬瑟夫之所以能代表巴西，是因為母親出生於巴西，使他符合經典賽出賽資格。儘管如此，對於經典賽喬瑟夫最終是否能進入正式30人名單仍未明朗。在高中畢業直接面對職業強度的國際賽事難度不小，不過中華隊曾在2013年經典賽帶上高中剛畢業的曾仁和，到時巴西是否將喬瑟夫帶進比賽，也將成為關注焦點。