NBA美國職籃（National Basketball Association）賽季才剛開始，洛杉磯快艇就投下一顆震撼彈。在球隊客場五連戰的途中，快艇於美國時間周二深夜突然將傳奇控衛保羅（Chris Paul）送回家。根據《ESPN》記者Shams Charania的報導指出，保羅的領導風格與球隊之間存在「衝突」，且他已與快艇總教練盧（Tyronn Lue）「數周未交談」。
快艇總管為CP3卸責！澄清無人怪罪保羅
在快艇宣布將釋出保羅後，本人也透過Instagram發布了這項消息：「剛剛得知我被送回家了。」隨後，快艇總管法蘭克（Lawrence Frank）發表聲明，證實了這項決定。
法蘭克表示：「我們將與克里斯分道揚鑣，他將不再是球隊的一員。我們會與他一起規劃職業生涯的下一步。克里斯是一位傳奇的快艇球員，擁有歷史性的職業生涯。我想明確指出，沒有人將我們戰績不佳的責任歸咎於克里斯。我對我們現在5勝16敗的戰績負起責任。我們感謝克里斯對快艇的貢獻。」
ESPN曝領導風格有衝突 保羅與總教練「數周未交談」
儘管快艇官方對保羅的離去表達了尊重且惋惜，但根據《ESPN》記者 Shams Charania的報導指出，保羅的領導風格與球隊之間存在「衝突」，且他已與總教練盧（Tyronn Lue）「數周未交談」。
另一位名記Chris Haynes則透露，保羅曾要求與盧會面，討論他被視為對球隊產生負面影響的看法，但盧教練拒絕了這次會面。快艇總管隨後透露在釋出保羅前，兩人進行了一次長達3小時的會談。法蘭克承認：「克里斯有非常好的領導風格，他領導過很多球隊。但有些陣容調整，你抱持著美好的初衷，有些成功，有些失敗。我承認這一點。這次的組合，在此時此刻就是行不通。」
主帥坦承與保羅合作不如預期 快艇總管選擇力挺盧
針對球隊5勝16敗的糟糕開局，外界開始對總教練職位的適配度產生疑慮。不過，總管隨即對盧投下信任票。法蘭克稱讚他是「聯盟中最好的教練之一」，並強調：「目前我們打得很糟糕，在攻防兩端我們都是一支糟糕的球隊，但改善要從我開始。我組建了這個陣容，盧是我的夥伴，他是一位了不起的教練。他在未來很長一段時間內繼續擔任這裡的教練。」
盧在賽前被問及保羅被送回家時表示：「我不喜歡這個結果。事情沒有像我們想像的那樣發展。我為CP（Chris Paul）感到難過，但就是不適合，他也理解這一點。管理層做出了決定，我們會繼續前進。」
強調戰績不佳與保羅表現無關！盧惋惜：不希望CP就這樣結束
保羅本季簽下一年360萬美元的老將底薪合約重返快艇，原本期待能以「落葉歸根」的方式結束生涯。然而，這次突然的「分手」，讓12屆全明星、準名人堂控衛的第21個賽季、同時也是他已宣布的最後一個賽季充滿了變數。
保羅本季場均僅貢獻2.9分和3.3助攻，但他對球隊的重要性從未被質疑。盧最後表示：「我不認為這一定會幫助我們的球隊（戰績）。我也不認為我們戰績差的原因是CP的表現。我只是覺得這不適合他所尋求的東西。我不希望看到CP以這樣的方式結束。他是一位偉大的球員，我相信他會找到出路的。」
消息來源：《ESPN》
我是廣告 請繼續往下閱讀
在快艇宣布將釋出保羅後，本人也透過Instagram發布了這項消息：「剛剛得知我被送回家了。」隨後，快艇總管法蘭克（Lawrence Frank）發表聲明，證實了這項決定。
法蘭克表示：「我們將與克里斯分道揚鑣，他將不再是球隊的一員。我們會與他一起規劃職業生涯的下一步。克里斯是一位傳奇的快艇球員，擁有歷史性的職業生涯。我想明確指出，沒有人將我們戰績不佳的責任歸咎於克里斯。我對我們現在5勝16敗的戰績負起責任。我們感謝克里斯對快艇的貢獻。」
儘管快艇官方對保羅的離去表達了尊重且惋惜，但根據《ESPN》記者 Shams Charania的報導指出，保羅的領導風格與球隊之間存在「衝突」，且他已與總教練盧（Tyronn Lue）「數周未交談」。
另一位名記Chris Haynes則透露，保羅曾要求與盧會面，討論他被視為對球隊產生負面影響的看法，但盧教練拒絕了這次會面。快艇總管隨後透露在釋出保羅前，兩人進行了一次長達3小時的會談。法蘭克承認：「克里斯有非常好的領導風格，他領導過很多球隊。但有些陣容調整，你抱持著美好的初衷，有些成功，有些失敗。我承認這一點。這次的組合，在此時此刻就是行不通。」
主帥坦承與保羅合作不如預期 快艇總管選擇力挺盧
針對球隊5勝16敗的糟糕開局，外界開始對總教練職位的適配度產生疑慮。不過，總管隨即對盧投下信任票。法蘭克稱讚他是「聯盟中最好的教練之一」，並強調：「目前我們打得很糟糕，在攻防兩端我們都是一支糟糕的球隊，但改善要從我開始。我組建了這個陣容，盧是我的夥伴，他是一位了不起的教練。他在未來很長一段時間內繼續擔任這裡的教練。」
盧在賽前被問及保羅被送回家時表示：「我不喜歡這個結果。事情沒有像我們想像的那樣發展。我為CP（Chris Paul）感到難過，但就是不適合，他也理解這一點。管理層做出了決定，我們會繼續前進。」
強調戰績不佳與保羅表現無關！盧惋惜：不希望CP就這樣結束
保羅本季簽下一年360萬美元的老將底薪合約重返快艇，原本期待能以「落葉歸根」的方式結束生涯。然而，這次突然的「分手」，讓12屆全明星、準名人堂控衛的第21個賽季、同時也是他已宣布的最後一個賽季充滿了變數。
保羅本季場均僅貢獻2.9分和3.3助攻，但他對球隊的重要性從未被質疑。盧最後表示：「我不認為這一定會幫助我們的球隊（戰績）。我也不認為我們戰績差的原因是CP的表現。我只是覺得這不適合他所尋求的東西。我不希望看到CP以這樣的方式結束。他是一位偉大的球員，我相信他會找到出路的。」