洛杉磯快艇本季堪稱是一場災難。從球星雷納德（Kawhi Leonard）被爆出疑似透過「幽靈職位」來規避薪資上限的醜聞，到球隊近16戰狂輸14場、近期更吞下5連敗的慘澹戰績，如今這齣鬧劇又上演了最新一集。在半夜將傳奇控衛「CP3」保羅（Chris Paul）掃地出門。根據美媒爆料，這起離奇分道揚鑣的背後，主因竟是保羅與總教練泰隆·魯（Tyronn Lue）的關係已經徹底決裂。保羅在Instagram限時動態上無奈透露，自己是被球隊通知「直接回家」，這意味著他將離開球隊，必須在職業生涯的最後一個賽季另尋東家。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，這結局其實並不令人意外。消息人士指出，保羅強勢的領導風格與快艇球團產生了嚴重衝突。保羅習慣直言不諱，以高標準要求管理層、教練與隊友必須負起責任，但這種作風被球隊視為「搞氣氛」。最令人震驚的是，總教練泰隆·魯與保羅已經有「好幾個星期」處於互不說話的冷戰狀態。保羅過去就以敢怒敢言的領導方式聞名，這在他輝煌的職業生涯中也曾多次引發爭議。傳聞他在快艇「空接之城」時期，就曾與隊友葛里芬（Blake Griffin）及喬丹（DeAndre Jordan）不合；後來轉戰休士頓火箭時，也曾與哈登（James Harden）產生摩擦。儘管哈登目前人就在快艇陣中，且球隊當初同意簽回保羅，顯然是希望藉助這位未來名人堂球星的經驗來整頓更衣室。然而，隨著球隊戰績跌至5勝16敗、排名西區第13，加上雷納德始終無法穩定出賽，這個賽季似乎已難以挽救。更慘的是，快艇連「擺爛」的權利都沒有，因為他們的首輪選秀權早在SGA（Shai Gilgeous-Alexander）的交易案中送給了奧克拉荷馬雷霆。儘管保羅本季場均僅繳出2.9分、3.3助攻，投籃命中率低至32.1%，但外界預期市場上仍會有球隊願意接納這位老將，讓他走完生涯的最後一哩路。