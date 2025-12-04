我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA籃壇傳出令人遺憾的消息！洛杉磯湖人前中鋒、曾在聯盟征戰15個賽季的坎貝爾（Elden Campbell），於3日不幸逝世，享年57歲。坎貝爾的家人發布聲明證實了這項死訊，雖然詳細死因尚未公開，但聲明中透露這位虔誠的基督徒是在海釣時離世。消息一出，包括傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）在內的多位昔日戰友紛紛表達哀悼之意。身高6呎11吋（約211公分）的坎貝爾，在1990年首輪被湖人隊選中，展開了他的職業生涯。他出身於洛杉磯當地的莫寧賽德高中，更在克雷姆森大學留下校史得分王的輝煌紀錄。坎貝爾生涯前9個賽季（1990-1999）皆效力於湖人隊，是90年代紫金軍團禁區的重要支柱。他曾與傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）以及剛出道的布萊恩（Kobe Bryant）並肩作戰。特別是在1996-97賽季，他繳出了場均14.9分的優異表現。離開湖人後，坎貝爾輾轉效力過夏洛特黃蜂、西雅圖超音速等隊，並在1999年於黃蜂隊打出生涯年，繳出場均15.3分、9.4籃板的數據。值得一提的是，他在2003年加盟底特律活塞，並在2004年的總冠軍賽中，隨隊擊敗了擁有「F4」豪華陣容的老東家湖人隊，拿下了他生涯唯一一座NBA總冠軍戒指。活塞球團也在週三發表聲明致哀，感念他當年的貢獻與溫暖的為人。對於坎貝爾的驟逝，湖人傳奇魔術強森在社群平台X上悲痛表示：「我剛收到這令人崩潰的消息。他是一個如此溫柔的靈魂，也是一名運動能力極佳的籃球員。我以前最愛拋高球給他灌籃，願他在天之靈安息。」前隊友拜倫·史考特（Byron Scott）回憶起這位老友時則說道：「我們都叫他『Easy E』，因為他的個性總是那麼從容不迫、冷靜自在。他從不著急，就是照著自己的節奏來，真的是個很好的人。」坎貝爾不僅是2025年南加州籃球名人堂的入選成員，更是克雷姆森大學永遠的傳奇。他在大學四年級時帶領球隊奪下校史唯一的ACC例行賽冠軍，如今驟然離世，留給籃壇無限追思。