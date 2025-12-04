我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近期已和球隊高層針對是否留隊展開討論，查拉尼亞隨後也進一步透露，除非公鹿發生「戲劇性改變」否則安戴托昆波離開公鹿已成定局。公鹿本季戰績不佳，目前僅拿下9勝13敗暫居東區第11名，休賽季時就曾傳出安戴托昆波即將離開公鹿，但最後安戴托昆波還是選擇留在密爾瓦基，但隨著賽季進行，公鹿戰績依舊不振，安戴托昆波也再次萌生去意。根據查拉尼亞消息指出，一名直接了解情況的消息人士透露，除非公鹿本賽季出現戲劇性的轉變，否則安戴托昆波離開公鹿將成定局，另一方面根據《The Athletic》報導，根據公鹿消息人士透露，情況沒有外界所描述的那麼嚴重，安戴托昆波也沒有提出正式的交易請求。而今（4）日公鹿對上底特律活塞的比賽，安戴托昆波比賽第一節在無對抗的情況下倒地，隨後被換下場休息，經過檢查後為右小腿拉傷，目前尚未宣布是否會缺席後續比賽。資料來源：《ESPN》