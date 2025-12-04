我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯快艇開季至今狀態低迷，目前以5勝16敗排名西區第14。除了戰績不佳，昨（3）日無預警讓傳奇控衛「CP3」保羅（Chris Paul）於客場之旅途中遭球隊無預警「遣返」後，快艇球團也於今（4）日正式宣佈釋出這位老將。對此前明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）也在節目中再度痛批快艇的做法，直言「這支球隊已經毀掉多位老將生涯了。」昨日NBA的頭條新聞，莫過於保羅遭到快艇裁掉的消息，在季前以一年363萬美元的老將底薪重返快艇，並公開表示本賽季就是自己生涯最後一舞，希望能體面地在快艇退役。沒想到快艇管理層卻以極為迅速且不近人情的方式，終結了他對「終老快艇」的願望。對此快艇籃球事務營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）也遭受到外界巨大的批評，即便他在聲明中試圖止血，但仍被外界質疑「快艇說不是保羅的錯，但卻裁掉了保羅。」日前批評快艇決策失敗卡森斯，對於保羅被裁的事情，也在節目《Run It Back》中大動作點名快艇總管法蘭克，直言這就是他的一貫作風。卡森斯痛批：這就是法蘭克的操作，我看過太多次了，甚至還親身經歷過，自己目睹他結束了好幾位老將該被尊重對待的生涯，連總教練盧（Ty Lue）都可以證明。他就是有那種「矮子情結」，又是個自我膨脹的家伙。卡森斯也直言，自己也沒多喜歡保羅，但仍認為快艇處理方式非常不尊重這位老將。他也怒斥快艇這完全是胡鬧，保羅是這個世代最偉大的控球之一，他也曾帶給快艇奪冠希望，如今卻這樣被對待，他真的應該值得更多尊重。