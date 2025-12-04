知名音樂串流平台「Spotify」近期公布今年的年度回顧，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）今（4）日也公布了今年MLB前5名最常被提及的球員，洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平高居第一名，連續兩年奪下榜首，完成另類的「連霸」紀錄。
大谷翔平人氣無法擋 連續兩年奪下第一名
在MLB官方公布的前5名最常被提及的球員名單中，大谷翔平憑藉場內外的高人氣，在再度奪下第一名，第二名則是紐約洋基強打「法官」賈吉（Aaron Judge），3到5名分別是西雅圖水手勞雷（Cal Raleigh）、山本由伸以及海盜強投史金恩茲（Paul Skenes）
球迷盛讚大谷是門面 山本由伸驚奇上榜
這份榜單在社群媒體上引起了熱烈的討論。美、日兩地球迷也再度盛讚大谷翔平的高人氣，「除了大谷還有誰？」、「這個男人今年一直佔據所有話題。」、「這是因為他度過了一個令人難以置信的賽季。」、「畢竟MLB的門面就是翔平跟賈吉。」
除了大谷翔平外，靠著今年世界大賽精彩表現，拿下MVP的山本由伸，最終也獲得第4名，日本球迷對此表示，雖然能夠預測到大谷翔平上榜，但山本由伸拿下第4名是讓人驚奇又開心的結果。
資料來源：《Full-Count》
