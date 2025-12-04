我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）丹佛金塊球星莫瑞（Jamal Murray）今（4）日客場出戰印第安納溜馬，打出了職業生涯最經典的一戰。儘管賽前因右腳踝扭傷一度被列為「賽前決定是否出賽」，但莫瑞最終不僅披掛上陣，更以近乎完美的表現狂轟本季新高的52分，率領金塊以135：120大勝溜馬。這場比賽莫瑞不僅展現驚人火力，更寫下了NBA史上前無古人的高效率紀錄。這場比賽莫瑞的手感熱得發燙，全場25投19中（命中率76%），其中三分球更是恐怖的11投10中。根據數據網站《Stathead》統計，莫瑞成為NBA歷史上首位在單場比賽中至少攻下52分、投進10顆三分球，且整體投籃命中率維持在75%以上的球員。這也是莫瑞生涯（含季後賽）第5次單場得分突破50大關，雖然距離他生涯最高的55分僅差3分，但憑藉此役，他正式超越傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），獨居金塊隊史50分場次排行榜的第二名，僅次於隊友約基奇（Nikola Jokic）。值得一提的是，莫瑞並非金塊本季唯一展現如此誇張火力的球員。早在本季開幕戰對決金州勇士時，金塊前鋒戈登（Aaron Gordon）也曾繳出單場50分、投進10顆三分球且命中率高於75%的神級數據。一支球隊在同一個賽季中，共有兩名不同球員繳出這種歷史級別的進攻數據，充分展現金塊陣容的恐怖深度。相較於莫瑞的瘋狂飆分，金塊當家球星約基奇本場比賽則顯得「低調」許多，但他仍高效率繳出24分、13助攻與8籃板的準大三元成績。不過，今晚的主角無疑是莫瑞，他單場投進的10顆三分球，比金塊全隊其他所有球員加總起來還要多。