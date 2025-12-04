我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉昨（3）日無預警讓傳奇控衛「CP3」保羅（Chris Paul）於客場之旅途中遭球隊無預警「遣返」後，快艇球團也於今（4）日正式宣佈釋出這位老將。對此保羅的下一步立刻成為全聯盟焦點。而在眾多可能選項中，洛杉磯湖人也被視為保羅最為有機會的其中一個落腳點。然而，薪資制度與新版本勞資協議的嚴格規範，使湖人短期內無法簽下保羅，最快也要等到明年的1月中才有機會。截至目前，湖人已擁有14位球員擁有保障合約，全隊總薪資約1.948億美元，距離第一奢侈稅圍欄僅剩110萬美元的空間。根據新CBA規定，超過第一圍欄後將觸發硬上限，球隊不得再增加任何薪資，因此即便是最低薪球員的加入，也會讓湖人違規。對此目前老將底薪年薪約落在230萬美元，對簽下保羅還說，將會觸發硬上限，也遠遠超過湖人目前能操作的餘裕。對湖人來說，要引進保羅唯一可行的方式，是利用NBA的「底薪按日遞減」制度。隨著例行賽每天推進，球員簽下「剩餘賽季底薪」的成本會每日下降約13200美元。若湖人想在不清理薪資、不做交易的情況下直接簽下保羅，所需的底薪成本至少要下降117萬美元。依此推算，必須等待例行賽開始後約89天，在2026年1月17日之後，湖人才能用合理價格簽下保羅。如為了簽下保羅，湖人當然可以更早行動，但前提是需要清出空間，包括交易球員、送出選秀權換取薪資餘額，甚至裁掉一名擁有保障合約的球員。然而在現階段，湖人可操作的薪資與可交易資產相當有限，因此用交易尋求機會基本上可行性並不高。然而湖人真的需要保羅嗎？攤開現有陣容，湖人擁有3位持球大核心唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）與詹姆斯（LeBron James），對於控球人選的需求基本已經飽和，而湖人現在最欠缺的，仍是攻守均衡的側翼球員。對此保羅如真的加入湖人，在戰力上並無法帶給球隊多大的幫助，加上本季狀態的下滑，角色也可能僅是擔任休息室領袖。屆時這位傳奇控衛後續的動向為何？是否會加入湖人？也將是近期關注的焦點。