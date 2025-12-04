我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）休士頓火箭今（4）日在主場迎戰沙加緬度國王。儘管上半場戰況膠著，國王一度以52：51 領先，但第三節火箭單節狂抓23個籃板，直接打出36：19的攻勢拉開比分。最終火箭以121：95大勝國王，穩固了西區第三的席位。其中火箭一哥杜蘭特砍下24分、3籃板，並送出生涯新高的8次助攻，帶隊收勝。本場比賽是「同齡好友」杜蘭特與「威少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）本季首度對決，昔日「雷霆雙少」的命運與身價已今非昔比。杜蘭特依舊是聯盟頂級巨星，而威少則以 363萬美元的底薪艱難留隊，並坐穩國王先發控衛。上半場，威少攻下6分2助攻表現穩健，杜蘭特則貢獻11分5助攻，但進入下半場後，杜蘭特無論是個人表現還是比賽結果都完勝威少。杜蘭特全場出戰32分鐘，16投9中輕取24分3籃板，並送出生涯新高的8次助攻，完美展現了串聯全隊的能力。本役火箭能後來居上，年輕核心的爆發是關鍵。申京（Alperen Şengün）下半場火力全開，全場狂砍28分、10籃板、3助攻、4抄截，不僅與阿門（Amen Thompson）一同達成 「20＋10」的數據，他的28分也讓生涯總得分突破5000分大關，成為火箭隊史第23位達此成就的球員。阿門本場比賽也可說是「飛天遁地」，在攻防兩端打爆國王後場。他全場出戰37分鐘，貢獻20分、12籃板、7助攻、2抄截的全面數據。火箭全隊5人得分上雙，國王雖由威少與德羅贊（DeMar DeRozan）領軍，但進攻效率不盡理想，且無法應對火箭第三節瘋搶的籃板球，最終只能黯然吞敗。