全美棒球記者協會記者羅梅羅（Francis Romero）今（4）日在X上發文指出，目前身為自由球員的畢歇特（Bo Bichette）預計將代表巴西隊參與明年3月的WBC世界棒球經典賽，根據消息指出，畢歇特已經進入巴西隊的初選名單，但此項決定仍需等待他簽約的新球團同意。
母親來自巴西 畢歇特盼與哥哥並肩作戰
畢歇特的媽媽來自巴西，因此他有資格代表巴西隊出賽，他的哥哥丹提·畢歇特（Dante Bichette Jr.）在今年3月的經典賽資格賽時就已代表巴西隊出戰，並在對陣德國的比賽中，敲出致勝安打，幫助巴西擊敗德國成功奪下睽違3屆的參賽資格。
羅梅羅記者指出，畢歇特已和他的哥哥一同被列入巴西代表隊的初步名單。羅梅羅表示：「這取決於他簽約球團的批准，但能與哥哥一同參加這項賽事，對他及他的家人來說是個夢想。」先前畢歇特就曾表態願意為巴西隊出戰經典賽，但前提是巴西必須打進會內賽，隨著巴西取得參賽資格，畢歇特也將兌現承諾，正式披上巴西戰袍。
上賽季打擊率僅輸給賈吉 畢歇特成自由市場熱門人選
畢歇特在上賽季139場比賽中繳出打擊率.311的優異成績，僅次於洋基隊的賈吉（Aaron Judge），位居美聯第二，並貢獻了18支全壘打和94分打點。儘管他在9月因左膝受傷缺陣，但他在世界大賽中復出，並在關鍵的第7戰中轟出一支三分全壘打，賽季結束後，畢歇特成為自由球員，傳出藍鳥有意與他續約，但目前為止藍鳥仍未與畢歇特達成續約。
巴西上一次打進經典賽會內賽是在2013年，當年他們與日本、中國以及古巴同分在A組，最終以0勝3敗在小組墊底遭到淘汰，而明年3月舉辦的第6屆WBC中，巴西代表隊被分在B組，與美國、墨西哥、義大利和英國等強勁對手同組。
資料來源：《日本體育報》
