效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）亞利桑那響尾蛇隊體系的旅美好手林昱珉，今（4）日出席Nike青棒訓練營，他表示，此次帶給年輕好手2個重點，分別是「調整心態」、「認識自己身體」，林昱珉直言，若學弟們想要成為職棒選手，必須要拿出對自己職業的尊重。本季在3A狀態起起伏伏，林昱珉坦言，賽季中遇到一段低潮，「調整心態」成為持續穩定出賽的不二法門。林昱珉回憶，2018年以選手身份參加訓練營，中間因疫情以及個人因素無法回台擔任助教，「相隔那麼久，還是一樣很有趣，這是一個很有挑戰性的訓練營。」林昱珉說，從這群青棒好手中看出年輕人的鬥志與稚嫩，「把我知道的東西，提前讓選手們知道，讓他們踏上職業舞台前，稍微知道是什麼環境。」林昱珉透露，此次給予青棒選手們2個重點，首要是調整心態，其次是了解自己身體，「要有平常規律作息，固定幫助身體恢復，心態上調整自然。想成為職棒選手，周遭生活都是棒球，這是工作，要拿出對自己職業的尊重。」林昱珉直言，提早讓選手們知道這些事不見得是壞事。」去年在世界12強幫助中華隊奪下冠軍後，林昱珉今年從3A出發，卻遇到瓶頸，整季出賽23場，全是先發，拿下5勝7敗，防禦率6.64、WHIP 1.81，是他旅美後單季最差的成績。林昱珉表示，「我所在的聯盟偏向打者聯盟，算是完整1年的3A賽季，也有些微受到電子好球帶影響。」林昱珉認為，經過今年球季，將速球、控球的穩定度提升作為目標，「要更勇敢搶前面2顆好球，不能讓自己好球數落後。」林昱珉坦言，本季有一段時間很低潮，他也把握機會詢問有大聯盟經驗的資深選手，他認為心態真的很重要，「我所在的聯盟，很常在1局就掉4、5分，如果今天沒有辦法達到好的表現，重點就是在失控後，如何有平穩的表現，若首局掉5分，後面4局無失分，最後吃完5局，這就是很的調整心態。」