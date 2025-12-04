我是廣告 請繼續往下閱讀

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）底特律老虎隊體系的旅美好手李灝宇，今（4）日出席Nike青棒訓練營，李灝宇鼓勵選手若在海外打球，要有自信，他直言亞洲選手不會比較差，「我們也是很強的，但需要自律，該練什麼、吃什麼，要有自信一點，對的事情就繼續做下去往前衝。」李灝宇說，看到這批年輕的好手，就想到當時的自己，「一樣稚嫩，不太敢問問題。」李灝宇笑說，現在身為教練，要引導選手問問題，「跟學弟聊天時，他們會問說『亞洲人在那邊會不會低人家一等或弱勢一點。』」李灝宇直言，「講實在的，我在那邊5年，不論比賽經驗、技術成熟度，亞洲人其實更勝一籌。亞洲選手真的比較『會比賽』，木棒的運用上，會高他們一點，以高中生來比，台灣或整個亞洲選手會比國外好。」李灝宇指出，亞洲選手在球場上的臨場反應、細膩度會好一點，「想告訴他們，有自信一點，我們也是很強的，但需要自律，該練什麼、吃什麼，要有自信一點，對的事情就繼續做下去往前衝，亞洲選手不輸外國選手。」李灝宇今年首度升上3A，126場出賽，繳出打擊率2成43、上壘率3成42、長打率4成06的打擊三圍，單季14支全壘打為生涯新高，日前也被老虎隊放入40人名單，明年有望站上大聯盟舞台。李灝宇認為，在好球帶的調整範圍，還需要持續進步，「我容易去揮內角壞球，對手就會一直丟，內、外角的好壞球要分清楚，這方面選球更重要，如果邊角能選掉，才會有好球打，對方一直丟內角，對我沒好處，練習中要很專注去訓練。」