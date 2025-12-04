我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃聯盟2025年選秀大年狀元郎弗拉格（Cooper Flagg），近期表現火燙，今（4）日率領達拉斯獨行俠主場交手邁阿密熱火，單場貢獻22分、6籃板，成為自詹姆斯（LeBron James）之後，史上第2位在19歲前，連續3場得分超過20分的球星，此前他已經2度追平或超前詹姆斯締造的神紀錄。弗拉格日前先以11助攻，締造史上最年輕單場至少10助攻紀錄，下一戰面對快艇攻下35分，成為繼詹姆斯之後，史上第2位未滿19歲，單場攻下至少30分的球員，也以18歲又343天，成為史上最年輕單場35分球員。弗拉格本場先發上陣31分鐘，攻下22分、6籃板與2助攻，連續3戰得分至少達到20分，第三度追平詹姆斯紀錄，成為史上第2位在19歲前，於NBA例行賽連3戰攻下超過20分球員。弗拉格賽後被問到本戰好表現時，將很大一部分歸功於老大哥戴維斯（Anthony Davis）與射手湯普森（Klay Thompson），表示兩人在場上製造的防守牽制力，讓自己有更多進攻空間發揮。