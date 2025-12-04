我是廣告 請繼續往下閱讀

效力亞利桑那響尾蛇3A的旅美好手林昱珉，近期返回台灣參與NIKE青棒菁英訓練營，接受電子媒體提問時，被問到明年經典賽「如何對付大谷翔平？」時，林昱珉表示會把好表現拿出來，並強調，「我覺得不單單是我跟他的對決而已，是攸關於整個比賽的決定。」2026年WBC經典賽明年3月開打，中華隊12月就會公布大名單，去年12強助中華隊奪冠的當家王牌林昱珉，也表示有意願續披國家隊戰袍，今日被問到如何對付大谷翔平時，林昱珉則說會全力以赴。「我一定把最好表現拿出來，策略的話，目前是還沒有想法，但假如是在經典賽上面對他（大谷），我覺得不單單是我跟他的對決而已，是攸關於整個比賽的決定。」林昱珉指出，「我覺得一定會是以比賽當下的情況、做出最好的選擇去對決他。」林昱珉笑說，大谷翔平就是一位怪物，表現所有球迷都很清楚，「會不會對決到，都還不確定，但就是有可以在現場觀察他的機會，就算是在場下，我也覺得是一個好機會，因為他在我們面前就是一個很好的典範，我們可以從他身上學習一些優點。」林昱珉一旁的底特律老虎3A強打李灝宇，也表示期待對上日本的大聯盟球星，「如果真的可以對到他們，想要有一些很好的火花。」至於對決大谷的策略，李灝宇則笑回，「現在講這個太早了。」