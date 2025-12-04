我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）本季最大驚奇無疑是奧克拉荷馬雷霆。開季至今以驚人的21勝1負的戰績橫掃全聯盟，更讓外界開始認真討論這支年輕、氣勢又驚人的雷霆，是否有可能挑戰勇士保持的73勝例行賽紀錄，甚至寫下前所未見的「74勝神話」。這股討論熱度源自《The Athletic》記者Sam Amick的提問，曾是73勝勇士核心的格林（Draymond Green）也語出驚人地表示：「雷霆真的有可能做到。」「我確實認為他們做得到。」格林在受訪時說，「這種成就需要太多事情同時順利發生，包括保持健康。但看起來雷霆即使遇到傷病也能硬著頭皮打過去。他們目前的方向是對的。」格林也開玩笑地補充：「當年為了拿下73勝讓我少活了幾年吧，但我得說，雷霆真的非常有能力。」知名經紀人保羅（Rich Paul）最近與體育名嘴凱勒曼（Max Kellerman）聊到雷霆的精彩開季時，點出了外界少提及的一個因素。他表示：「奧克拉荷馬市本身就足以讓對手『陷入低檔模式』。」凱勒曼在《Bill Simmons Podcast》中轉述這段觀察時形容：「保羅說，球員到奧克拉荷馬市比賽時，整個情緒就是上不來。那裡沒有活力、沒有刺激感，大家心裡甚至會想：再忍兩天就能去洛杉磯了。說真的，就是找不到投入比賽的感覺。」奧克拉荷馬市不像紐約、洛杉磯、邁阿密那樣滿是夜生活與娛樂選項，球員抵達後的興奮程度相對有限。根據部分經紀人與球員的私下說法，「去OKC比賽就是變得安靜」，球隊整體精神狀態甚至不如在大城市比賽時集中。但就在對手不在最佳狀態之際，雷霆年輕球員卻以旺盛鬥志迎戰每一場主場賽事，形成明顯的心理落差，也成為他們能夠主場保持不敗的一大關鍵。當然，雷霆的強勢也不是光靠城市氣氛。由現任 MVP 熱門人選吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領銜，本季場均 32.5 分、4.8 籃板、6.6 助攻，效率驚人；霍姆格倫（Chet Holmgren）與威廉斯（Jalen Williams）持續成長，讓球隊攻守兩端更加全面。即使距離74勝還有漫漫長路，要維持高強度、無重大傷兵也並非易事。不過這支年輕又極具企圖心的雷霆就是目前全NBA 唯一一支能讓人認真討論「挑戰73勝」的球隊，或許他們真的能再創造一次「小城市」的奇蹟和感動。