密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)因傷缺陣且球隊戰績不佳，關於他的交易傳聞始終是聯盟熱議焦點。近日，《Yahoo Sports》資深NBA分析師歐康納(Kevin O'Connor)與專欄作家哈伯斯特羅(Tom Haberstroh)在節目中拋出了一項堪稱「核彈級」的交易構想：如果雷霆隊決定梭哈換來字母哥，將會組成一支強大到「毀滅NBA」的超級強隊，甚至可能重現1960年代塞爾提克的恐怖宰制力。歐康納在節目中直言，放眼全聯盟，唯有奧克拉荷馬雷霆擁有足夠的資產，能提出一份讓公鹿無法拒絕的報價，且交易後仍保有奪冠競爭力。歐康納提出的潛在籌碼包括：中鋒哈爾特斯坦(Isaiah Hartenstein)、側翼威金斯(Aaron Wiggins)、射手喬(Isaiah Joe)、新秀托皮奇(Nikola Topić)，以及「任何數量」的首輪選秀權。「這是一筆應該被禁止發生的交易，因為這會讓NBA徹底崩壞，甚至讓球迷不想再看比賽，因為實力太懸殊了，」歐康納誇張地形容：「這可能會讓他們變身為60年代的比爾·羅素(Bill Russell)王朝那樣的塞爾提克。雖然我不認為這真的會發生，但雷霆確實握有全聯盟最強的底牌。」針對這項瘋狂提議，哈伯斯特羅表示贊同，但設下了一個關鍵前提：「如果這意味著我不需要送出霍姆葛倫(Chet Holmgren)或威廉斯(Jalen Williams)，我會毫不猶豫地按下交易鍵。」雖然雷霆目前打出歷史級別的開局勝率，似乎沒必要修補「沒壞」的陣容，但哈伯斯特羅分析，球隊目前過度依賴「SGA」亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)的攻防輸出。在現代NBA，球隊需要多名頂級球星(Horses)才能走到最後。若能引進字母哥，不僅能分擔SGA的壓力，還能解決球隊未來面臨的續約薪資壓力——與其讓綠葉球員身價上漲後留不住，不如現在整合資產換取一位超級巨星。儘管這目前僅止於專家的沙盤推演，但想像一下，若雷霆真的組成由亞歷山大(SGA)、霍姆葛倫(Chet Holmgren)以及安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)領軍的三巨頭，這支球隊的攻防天花板將高得令人窒息。歐康納總結道：「字母哥當然可能去火箭或湖人，但沒有任何一筆交易能像他去雷霆這樣，徹底打破聯盟平衡。如果這真的發生了，那將是極度荒謬且瘋狂的事。」