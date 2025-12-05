我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA歷史上最偉大、被視為最不可能被打破的紀錄之一，在今（5）日正式畫下句點。洛杉磯湖人前往客場挑戰多倫多暴龍，雖然球隊最終以123：120驚險帶走勝利，但當家球星詹姆斯卻因為手感冰冷，全場僅攻下8分，意味著他那長達1297場的「連續得分上雙(10分以上)」史詩級紀錄就此終結。早在週一對決鳳凰城太陽時，這項紀錄就已岌岌可危。當時詹姆斯直到第四節還剩6分51秒時，才靠著一記三分球驚險拿到第10分，延續了紀錄。然而，來到多倫多的夜晚，幸運女神不再眷顧。面對暴龍隊，詹姆斯整晚找不到準星，全場出賽36分鐘，17次出手僅命中4球，三分線外更是手感全無。儘管他仍繳出5籃板、10助攻的稱職數據，但在得分欄位上只留下尷尬的「8分」。這是他自2007年1月5日以來，首度在例行賽單場得分未能達到雙位數。這項紀錄有多恐怖？排名歷史第二位的正是「籃球之神」麥可喬丹(Michael Jordan)，他的連續得分上雙場次為866場。詹姆斯不僅打破了喬丹的紀錄，更將其推進到難以置信的1297場，兩者差距多達431場。這相當於整整5個賽季全勤出賽且場場得分上雙的差距。雖然運動界常說「紀錄是用來打破的」，但考慮到詹皇職業生涯如此長壽與驚人的穩定性，這項連續1297場得分上雙的成就，被廣泛認為是NBA最難被觸及的天花板。要找到下一位能展現如此瘋狂穩定性的球員，恐怕將是漫長的等待。