我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（5）日遠征加拿大挑戰多倫多暴龍，雖然紫金大軍最終以123：120驚險帶走勝利，但全球籃球圈的焦點全落在當家球星詹姆斯(LeBron James)身上。這位正在征戰第23個賽季的不老傳奇，全場手感冰冷僅攻下8分，導致他那項被視為「最難被打破」的連續1297場得分上雙紀錄正式畫下句點。賽後社群媒體上湧現大量討論，更有球迷感嘆：「這是我這輩子第一次覺得詹姆斯真的老了。」此戰詹姆斯賽36分鐘，但在進攻端卻顯得力不從心，全場17次出手僅命中4球，三分線外更是5投0中，最終繳出8分、6籃板與11助攻的數據。雖然他的傳球視野依舊出色，幫助球隊在客場贏球，但得分未能達到雙位數，代表自2007年1月5日對決密爾瓦基公鹿以來，長達17年的連續得分上雙紀錄就在今晚宣告終結。詹姆斯的低迷表現立刻引發社群平台X（前Twitter）上的熱議。有球迷直言：「這可能是詹姆斯生涯最糟糕的一場比賽。」不少人對於這位鐵人的老化感到震驚，留言表示：「這是我有生以來第一次，看到詹姆斯在籃球場上顯得老態龍鐘」、「我不認為人們意識到歲月對他的影響有多大，他自己也說過一直很痛，要把狀態調整到季後賽並不容易」。甚至有激進言論認為：「結束了，詹姆斯是時候高掛球鞋了。」知名數據帳號《Underdog NBA》更列出一組數據來凸顯這項紀錄有多久遠：「上一次詹姆斯例行賽得分沒上雙時，第一代iPhone還沒發售、唐西奇(Luka Doncic)才7歲、杜蘭特(Kevin Durant)還沒進NBA、達拉斯牛仔隊打進國聯冠軍戰的次數跟現在一樣多。」不過，並非所有聲音都是批評。有球迷指出詹姆斯本季飽受坐骨神經痛困擾，可能影響了爆發力。也有死忠粉絲力挺：「顯然詹姆斯的得分不在狀況內，但他的傳球今晚非常出色。」更有人認為，在紀錄與贏球之間，詹姆斯選擇了做正確的戰術執行，「這就是極致的團隊球員，即便紀錄岌岌可危，他還是為了勝利做出正確選擇（傳球），這就是詹姆斯的生涯寫照。」此外，也有不少球迷抱怨裁判尺度，認為詹姆斯整晚都沒得到哨音眷顧，「詹姆斯到底要做什麼才能要到犯規？」、「他的哨音不見了」。目前湖人戰績來到16勝5敗，暫居西區第二，且客場戰績是優異的9勝2敗。接下來他們將在6日背靠背前往波士頓，挑戰由布朗(Jaylen Brown)領軍的塞爾提克。