NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史上最偉大、被譽為「最不可能被打破」的紀錄之一在今（5）日正式寫下句點。洛杉磯湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在客場對陣多倫多暴龍隊的比賽中，全場僅攻下8分，終結了他長達1297場比賽「連續得分上雙」的史詩級紀錄。要說到上次詹姆斯個位數得分的時候，已經要追溯回2007年1月5日，當時獨行俠狀元弗拉格（Cooper Flagg）才剛出生15天、隊友唐西奇（Luka Doncic）也才7歲，第一代的iPhone甚至還沒發行。詹姆斯上一次在例行賽得分低於10分，要追溯到遙遠的2007年1月5日。這項連續1297場得分上雙的紀錄橫跨了將近19年，證明了詹姆斯生涯的超凡的穩定性。《StatMuse》發文盤點了當時世界的景象，強烈的對比令人震驚。這項紀錄的恐怖之處，在於紀錄排名歷史第二位的正是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），而他的連續得分上雙場次只有866場，相較之下，詹姆斯的1297場紀錄比喬丹足足多出431場，相當於一位球員連續 5 個完整賽季全勤並場場得分上雙。然而詹姆斯在今日對陣暴龍的比賽中，全場出賽36分鐘，17投僅命中4球，三分線外手感全失，最終只進帳8分，讓這項被認為是NBA最難觸及的天花板正式落下帷幕。事實上，詹姆斯的紀錄早在上一戰對決鳳凰城太陽時就已岌岌可危。當時他直到第4節還剩6分51秒時，才靠著一記三分球驚險拿到第10分，延續了紀錄。然而，來到多倫多的夜晚，除了得分外他還繳出5籃板、10助攻的稱職數據，但最終仍未能創造1297場比賽「連續得分上雙」的奇蹟。雖然詹姆斯生涯的連續得分紀錄終結，但他無私的比賽智慧在本場比賽末節得到體現。他放棄強行出手，選擇傳球給空檔的八村壘完成壓哨絕殺，確保了球隊的勝利。