金州勇士今（5）日在客場以98：99慘遭費城76人絕殺，這場比賽經歷了從「史詩級恥辱」到「差點驚天大逆轉」的戲劇性轉折。在核心球星柯瑞（Stephen Curry）和巴特勒（Jimmy Butler）雙雙缺陣下，勇士隊雖然末節狂追24分險些翻盤，但最終慘遭絕殺，徹底暴露了這支老牌勁旅目前面臨的「三大問題」。✳️比賽開局即呈一邊倒態勢，勇士隊首節進攻徹底當機，全隊25投僅4中，單節只攻下10分，創下柯爾（Steve Kerr）執教時代的最低得分紀錄，76人趁勢打出22：0的高潮，早早拉開 20分以上的差距。這場比賽的失利，首先暴露出年輕主力無法在關鍵時刻扛起球隊，以及老將狀態下滑的問題。格林（Draymond Green）本場因傷提前退場，僅出戰9分鐘得到3分，正負值-10。明顯能看出格林單核帶隊的效率已大幅下降，他強悍的防守組織和串聯作用確實能帶給球隊幫助，但只有在柯瑞上場發揮「吸人」功力時才能發揮最大價值。當格林離場後，替補群卻能打出逆轉高潮，間接證明了格林的影響力已不比從前。在兩大核心缺陣下，本該是年輕球員展現天賦，證明自身「建隊基石」價值的時刻。然而，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和庫明加（Jonathan Kuminga）的表現卻令人失望。波傑姆斯基全場8投2中、三分5投0中僅得6分，正負值-20，這樣不穩定的發揮被認為難以肩負未來核心重任。庫明加則是12投4中、得到9分，正負值-18，他在場上失誤和打鐵不斷，甚至出現「管理層應考慮推動交易」的聲音。如今聯盟各支球隊都出現「超新星」扛起進攻大旗，像是湖人的里夫斯（Austin Reaves）、獨行俠狀元弗拉格（Cooper Flagg）以及馬刺的文班亞馬（Victor Wembanyama）等人，勇士卻始終不到接班人。勇士之所以能從最多落後24分追到逆轉，全靠板凳群的爆發。斯賓塞（Pat Spencer）全場貢獻16分，正負值+19居全隊之冠；梅爾頓（De'Anthony Melton）也拿下14分、2抄截，提供關鍵火力。然而，單靠幾位奇兵難以維持整場比賽甚至整季的強度，特別是面對強敵的明星球員時，勇士的整體劣勢仍無法掩蓋。勇士最終在客場以1分飲恨，在柯瑞和巴特勒歸隊前，球隊若不能在核心老化下解決年輕球員不穩定和開機慢熱等問題，恐將持續在季後賽邊緣掙扎。