▲酉奈在IG曬出女兒的小腳照片，直呼「世上最可愛。」（圖／＠yn_s_1230 IG）

▲酉奈七月時分享了自己的超音波照。（圖／酉奈IG＠yn_s_1230）

韓國女團AOA成員酉奈去年初嫁給作曲家老公姜正勳，今年七月宣布自己懷孕喜訊，日前她順利生下一位女兒，並且透過社群分享寶寶小手、小腳的照片，幸福寫下：「全世界最可愛的寶寶。」酉奈透過IG限時動態上傳多張自己順利產下寶寶的照片，其中一張為她握著女兒小手的照片，另外還有寶寶小腳ㄚ的照片，她寫下「珍貴的、小小的我們的寶貝」、「世界上最可愛」，充分傳達出迎接新生兒的幸福氣氛。今年7月透過IG分享了自己懷孕的消息，並寫下「看著寶寶在肚子裡一天天長大，我最近每天都很開心，到現在不太能相信自己已經懷孕了，我會好好的維持身體狀況，直到跟寶寶見面的那天。」同時她也曬出超音波照，讓所有人一起沉浸在這份喜悅中。酉奈2024年初跟作曲家姜正勳結婚，根據了解，男方是演藝圈內知名作曲家，是音樂製作團隊「星星們的戰爭（별들의 전쟁）」的成員，製作過的名曲包括：SISTAR19〈Ma Boy〉、Wanna One〈To Be One〉、ZE:A〈後遺症〉、ITZY〈DALLA DALLA〉和TWICE〈Heart Shaker〉等。