▲陳志朋變成韓系帥哥，讓許多網友認不出來。（圖／陳志朋微博）

台灣90年代經典男團「小虎隊」由陳志朋、吳奇隆、蘇有朋三人組成，其中成員之一的陳志朋（小帥虎）近日發行全新歌曲〈絲綢之路〉，他在微博上傳宣傳影片，沒想到54歲的他居然長得超像韓國歐巴，讓許多粉絲看到後直呼：「認不出來！」陳志朋近日發行全新歌曲〈絲綢之路〉，並且拍攝宣傳影片上傳至微博，他透露這首歌是一首「民族元素的音樂」，主要訴說一段永恆不變的愛。雖然陳志朋很認真介紹自己的作品，不過網友的視線全被他的外表的吸引住，也許是因為影片有套上美肌濾鏡、上鏡前有特別妝髮過，他看起來絲毫沒有54歲的樣子，反而像一位不到30歲的韓系歐爸，讓許多粉絲直呼：「完全認不出來！」今年54歲的陳志朋，在1988年和吳奇隆、蘇有朋一起組成偶像團體小虎隊出道，靠著陽光形象、帥氣外型稱霸華人樂壇。1995年小虎隊解散，他將事業中心放在中國市場上，不過卻爆出逃漏稅、欠員工賠償金等負面新聞，事後他澄清並揚言提告。今年他簽約新經紀公司，表示一切「再次出發」，不僅參加綜藝節目，還推出新音樂作品，展現了要重回樂壇的野心。