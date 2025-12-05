我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹姆斯(LeBron James)在對戰暴龍的比賽中進攻受阻，全場僅攻下8分，中斷了連續1297場得分上雙的歷史紀錄。賽後引發球迷正反兩極評價，有人感嘆歲月不饒人，也有人稱讚他為了贏球犧牲個人數據。（圖／美聯社／達志影像）

Reaves：如果他投了，人們會說他該傳；如果他傳了，人們又說他該投。

。湖人最終以123比120擊敗暴龍，而決勝球正是源自詹姆斯在最後關頭的無私傳球。比賽最終回合，雙方以120：120僵持，詹姆斯持球面對單打空間，本可自行殺入籃下締造潛在的致勝一擊，並延續自身跨越18年的得分紀錄，但老詹選擇將球分給埋伏在底線的八村壘命中制勝三分，讓湖人在多倫多全身而退。湖人總教練 JJ Redick賽後特別談到這個選擇背後的意義。「我知道詹姆斯非常清楚自己得了幾分。他完全可以自行出手，但他做了職涯一貫的選擇。」；「他以前因為在關鍵時刻選擇傳球而被批評，但他又做到了。球一離開八村的手，你就知道那球會進。籃球之神通常會回報做對選擇的人。」雷迪克也解釋為何末節最後一擊沒有叫暫停：「我們場上有想要的組合，時間也夠。相信Reaves掌控節奏，相信詹姆斯做決策。他們完美讀到對位。」砍下44分10籃板的 Austin Reaves（奧斯汀‧里夫斯） 也在休息室大力稱讚詹姆斯。「我只是想把球交給他，因為他經歷這種情況不知道多少次了。全世界都知道，若他選擇自己投，人們會說他應該傳；如果他選擇傳球，人們又會說他該自己出手。你必須向這樣的球員致敬，他只在乎勝利，而不是分數。」雖然詹姆斯本場比賽完全有機會自行出手機會延續紀錄，但他選擇更高質量的出手點，而非為紀錄強行出手，這也讓外界認為這是詹姆斯成熟心態的又一次體現。詹姆斯對多倫多的壓制力繼續延續，他生涯對暴龍戰績已來到47勝16敗，其中在加拿大客場更是22勝9敗，持續驗證球迷口中的「LeBronto」傳說。