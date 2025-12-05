湖人球星LeBron James終結橫跨1297場的「連續10分」NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史紀錄，卻得到了陣中教練與隊友的最高敬意。湖人最終以123比120擊敗暴龍，而決勝球正是源自詹姆斯在最後關頭的無私傳球。
關鍵時刻選擇傳球 雷迪克：籃球之神會回報正確的決定
比賽最終回合，雙方以120：120僵持，詹姆斯持球面對單打空間，本可自行殺入籃下締造潛在的致勝一擊，並延續自身跨越18年的得分紀錄，但老詹選擇將球分給埋伏在底線的八村壘命中制勝三分，讓湖人在多倫多全身而退。
湖人總教練 JJ Redick賽後特別談到這個選擇背後的意義。「我知道詹姆斯非常清楚自己得了幾分。他完全可以自行出手，但他做了職涯一貫的選擇。」；「他以前因為在關鍵時刻選擇傳球而被批評，但他又做到了。球一離開八村的手，你就知道那球會進。籃球之神通常會回報做對選擇的人。」
雷迪克也解釋為何末節最後一擊沒有叫暫停：「我們場上有想要的組合，時間也夠。相信Reaves掌控節奏，相信詹姆斯做決策。他們完美讀到對位。」詹姆斯全場雖手感不佳，投17中4、三分5投全失，只得到8分、6籃板與11助攻，但他在最關鍵的瞬間依然選擇團隊第一。
Reaves：如果他投了，人們會說他該傳；如果他傳了，人們又說他該投。砍下44分10籃板的 Austin Reaves（奧斯汀‧里夫斯） 也在休息室大力稱讚詹姆斯。「我只是想把球交給他，因為他經歷這種情況不知道多少次了。全世界都知道，若他選擇自己投，人們會說他應該傳；如果他選擇傳球，人們又會說他該自己出手。你必須向這樣的球員致敬，他只在乎勝利，而不是分數。」
Reaves強調，詹姆斯的紀錄終止固然值得紀念，但「詹姆斯本人一定會說，贏球永遠比得分重要」。
雖然詹姆斯本場比賽完全有機會自行出手機會延續紀錄，但他選擇更高質量的出手點，而非為紀錄強行出手，這也讓外界認為這是詹姆斯成熟心態的又一次體現。
「LeBronto」神話仍未停止 湖人16勝5敗續追西區龍頭
詹姆斯對多倫多的壓制力繼續延續，他生涯對暴龍戰績已來到47勝16敗，其中在加拿大客場更是22勝9敗，持續驗證球迷口中的「LeBronto」傳說。湖人目前以16勝5敗穩居西區前段班，隔天將立即背靠背前往波士頓，挑戰老對手塞爾提克。
更多NBA相關新聞：
NBA內幕／快艇為何不直接裁掉保羅！冷酷計畫曝光 尼克有意想撿
NBA／「CP3」保羅遭快艇無情拋棄 火箭該簽回他？美媒：時機不對
NBA／快艇凌晨突然裁掉保羅！雷霆隊記向他招手：回來和SGA圓夢吧
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽最終回合，雙方以120：120僵持，詹姆斯持球面對單打空間，本可自行殺入籃下締造潛在的致勝一擊，並延續自身跨越18年的得分紀錄，但老詹選擇將球分給埋伏在底線的八村壘命中制勝三分，讓湖人在多倫多全身而退。
湖人總教練 JJ Redick賽後特別談到這個選擇背後的意義。「我知道詹姆斯非常清楚自己得了幾分。他完全可以自行出手，但他做了職涯一貫的選擇。」；「他以前因為在關鍵時刻選擇傳球而被批評，但他又做到了。球一離開八村的手，你就知道那球會進。籃球之神通常會回報做對選擇的人。」
雷迪克也解釋為何末節最後一擊沒有叫暫停：「我們場上有想要的組合，時間也夠。相信Reaves掌控節奏，相信詹姆斯做決策。他們完美讀到對位。」詹姆斯全場雖手感不佳，投17中4、三分5投全失，只得到8分、6籃板與11助攻，但他在最關鍵的瞬間依然選擇團隊第一。
Reaves強調，詹姆斯的紀錄終止固然值得紀念，但「詹姆斯本人一定會說，贏球永遠比得分重要」。
雖然詹姆斯本場比賽完全有機會自行出手機會延續紀錄，但他選擇更高質量的出手點，而非為紀錄強行出手，這也讓外界認為這是詹姆斯成熟心態的又一次體現。
「LeBronto」神話仍未停止 湖人16勝5敗續追西區龍頭
詹姆斯對多倫多的壓制力繼續延續，他生涯對暴龍戰績已來到47勝16敗，其中在加拿大客場更是22勝9敗，持續驗證球迷口中的「LeBronto」傳說。湖人目前以16勝5敗穩居西區前段班，隔天將立即背靠背前往波士頓，挑戰老對手塞爾提克。
更多NBA相關新聞：
NBA內幕／快艇為何不直接裁掉保羅！冷酷計畫曝光 尼克有意想撿
NBA／「CP3」保羅遭快艇無情拋棄 火箭該簽回他？美媒：時機不對
NBA／快艇凌晨突然裁掉保羅！雷霆隊記向他招手：回來和SGA圓夢吧