韓國年度娛樂盛事AAA（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典）今年首度移師高雄世運主場館登場，在《黑暗榮耀》劇中獲得許多人氣的車珠英今（5）日稍早抵台，她見到小港機場超大批的接機粉絲後嚇了一跳，而車珠英也向現場粉絲親民揮手，現場氣氛瞬間嗨翻天。
車珠英身著休閒現身高雄 被大批接機粉絲嚇壞
車珠英穿著黑色皮衣外套、黑色牛仔褲、白色內搭上衣落地小港機場，她的頭髮簡單綁起，雖然看起來休閒，不過仍然抵不住她的美貌，因此許多粉絲看到她現身後，馬上興奮地喊著「歐逆」，為此她也親切向大家揮手，展現了滿滿親和力。
車珠英本次受邀擔任AAA頒獎典禮的頒獎人，她在《黑暗榮耀》中飾演惡女崔惠程爆紅，充滿張力的演技、會說話的眼睛讓她在許多觀眾心中留下深刻印象，本次是她第一次因為公開活動來到台灣，看見現場上千名接機粉絲顯得有些驚訝，不過她馬上開心跟粉絲打招呼，跟惡女形象完全反差的行為融化許多粉絲的心。
迎來成立10週年的AAA今年特地選在高雄世運主場館舉行，活動分為兩天登場。首日為頒獎典禮，於12月6日舉辦，由IVE成員張員瑛與2PM李俊昊攜手主持；隔天則是慶典演唱會《ACON 2025》，於12月7日登場，主持陣容包括李濬榮、i-dle成員舒華、CRAVITY的Allen，以及KiiiKiii的Sui。活動中，台灣粉絲只要打開電視、並轉到三立都會台就可以收看轉播（將延遲1至1.5小時開播）；LINE（LINE TODAY／LINE TODAY 娛樂／LINE MUSIC 官方帳號，預計延遲1至1.5小時）、WEVERSE（需跨VPN）則有進行同步轉播，零時差放送現場內容。
