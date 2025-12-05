韓國年度娛樂盛事AAA（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典）將於明（6）日在高雄世運主場館盛大舉辦，昨日起出席藝人陸續抵達小港機場，今日下午IU也落地港都，面對上千名接機粉絲她超不吝嗇給飯撒，雖然拒絕了粉絲遞上的摯愛零食「義美小泡芙」，不過事後她透過IG發文嗨喊：「愛台灣粉絲」，久違來到台灣的喜悅完全擋不住。
IU拒絕粉絲送小泡芙 IG打卡愛台灣
IU稍早穿著黑色皮衣外套落地高雄小港機場，面對數千名接機粉絲，她超親民靠近大家並一一揮手飯撒，同時還不忘對鏡頭比手指愛心，融化現場所有人的心。
其中有趣的小插曲也被記錄下來，有粉絲準備了IU最喜歡的台灣零食「義美小泡芙」，她看到瞬間馬上露出了「WOW」的表情，雖然順利吸引了IU的視線，不過她卻婉拒了粉絲的好意，因此向粉絲鞠躬道歉，全程只能說太可愛！
IU到飯店安頓好了一切後，收到了來自台灣粉絲團的食物應援，為了展現對粉絲的她，她馬上手拿著飲料自拍，並且寫下了「我愛台灣的粉絲」，同時打卡認證了現場美食們，全場最寵粉非IU莫屬！
AAA今年選在高雄世運主場館舉行，活動分為兩天登場，首日為頒獎典禮，於12月6日舉辦，由IVE成員張員瑛與2PM李俊昊主持；隔天（7日）則是慶典演唱會《ACON 2025》，主持陣容包括李濬榮、i-dle成員舒華、CRAVITY的Allen，以及KiiiKiii的Sui。活動中，台灣粉絲只要打開電視、並轉到三立都會台就可以收看轉播（延遲1小時開播）；LINE（LINE TODAY／LINE TODAY 娛樂／LINE MUSIC 官方帳號，預計延遲15分鐘開播）、WEVERSE（台灣地區需跨VPN）有進行同步轉播，零時差放送現場內容。
我是廣告 請繼續往下閱讀
IU稍早穿著黑色皮衣外套落地高雄小港機場，面對數千名接機粉絲，她超親民靠近大家並一一揮手飯撒，同時還不忘對鏡頭比手指愛心，融化現場所有人的心。
其中有趣的小插曲也被記錄下來，有粉絲準備了IU最喜歡的台灣零食「義美小泡芙」，她看到瞬間馬上露出了「WOW」的表情，雖然順利吸引了IU的視線，不過她卻婉拒了粉絲的好意，因此向粉絲鞠躬道歉，全程只能說太可愛！
IU到飯店安頓好了一切後，收到了來自台灣粉絲團的食物應援，為了展現對粉絲的她，她馬上手拿著飲料自拍，並且寫下了「我愛台灣的粉絲」，同時打卡認證了現場美食們，全場最寵粉非IU莫屬！